SEA Games 33: Đội bóng “siêu nhập tịch” thắng thuyết phục, mang nỗi lo lớn cho Indonesia

Video bàn thắng U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines (SEA Games 33)

Lượt trận đầu tiên bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Philippines giành chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar. Ngoài 3 điểm và ngôi đầu bảng, U22 Philippines gây ấn tượng mạnh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu.

Bước vào trận đấu, Michael Martinez Alvarez tung vào sân đội hình với 8/11 vị trí đang thi đấu tại nước ngoài. Đội hình cực mạnh giúp U22 Philippines tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút 19, U22 Philippines có bàn mở tỉ số. Dylan Demuynck bứt tốc cực nhanh để đón bóng và trả ngược ra từ đáy biên. Alex Monis băng vào đá nối cực nhanh mang về bàn thắng. Dylan Demuynck hiện đang khoác áo Lierse S.K. (hạng 2 Bỉ). Trong khi Alex Monis thuộc biên chế đội 2 của New England Revolution (Mỹ).

U22 Philippines sở hữu đội hình với rất nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng

Những tình huống pressing mạnh mẽ và phối hợp ở tốc độ cao của U22 Philippines khiến cho U22 Myanmar phải rất vất vả chống đỡ. Tới phút 50, U22 Myanmar nhận bàn thua thứ hai.

Vẫn là Dylan Demuynck thoát xuống cánh trái và tạt vào phía trong. Lat Wai Phone lúng túng đá phản lưới nhà, giúp U22 Philippines nâng tỉ số lên 2-0.

Khoảng thời gian tiếp theo, U22 Philippines tiếp tục duy trì được sức ép lên đối phương. Họ gần như không để cho U22 Myanmar có những cơ hội lên bóng.

Mãi tới những phút cuối trận, U22 Myanmar mới tạo ra được các tình huống thực sự đáng chú ý. Dù vậy, ở cơ hội có thể nói là tốt nhất, Thurain Tun lại đưa bóng trúng cột dọc.

90 phút khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về U22 Philippines. Chiến thắng xứng đáng giúp họ tạm chiếm ngôi đầu bảng và khẳng định sức mạnh đáng gờm. U22 Philippines thực sự đã gửi một “chiến thư” đầy sức nặng đến với U22 Indonesia – nhà ĐKVĐ nội dung bóng đá nam.

Xếp hạng tạm thời bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33: U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines

Bàn thắng: Alex Monis 19’, Lat Wai Phone (phản lưới) 50’

Đội hình ra sân:

U22 Myanmar: Hein Htet Soe, Htoo Wai Yan, Sa Khnat Chaw, Myat Phone Khant, Ar Kar Kyaw, Shine Wanna Aung, Aung Thiha, Than Toe Aung, Zaw Win Thein, Lat Wai Phone, Ye Yint Phyo

U22 Philippines: Gonzalez, Leddel, Rosquillo, Merino, Alakiu, Rublico, Guimaraes, Ortega, Monis, Aldeguer, Mamon