SEA Games 33: Tuyển Việt Nam thua 0-16 trước Thái Lan

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham dự một bộ môn tương đối lạ lẫm là bóng chày. Ngày thi đấu 5/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam ra quân ở nội dung dành cho các VĐV nam.

Đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận đầu là Thái Lan. Tuyển Thái Lan được đánh giá là ứng viên vô địch khi từng giành HCV năm 2007 đồng thời sở hữu lợi thế sân nhà. Trước đối thủ quá mạnh, tuyển Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-16. Tỉ số của Innings lần lượt là 3-0, 3-0, 4-0 và 6-0.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) để thua 0-16 trước Thái :an

Với trận thua này, tuyển Việt Nam tạm thời đứng cuối bảng. Đoàn quân áo đỏ sẽ phải rất nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo nếu muốn có hi vọng tranh huy chương.

BXH sau lượt trận đầu tiên (2 đội đứng đầu tranh HCV, 2 đội xếp hạng 3-4 thi đấu trận tranh HCĐ)

Trong các kỳ SEA Games trước đây, tuyển Việt Nam mới 1 lần góp mặt ở môn bóng chày (năm 2011) và xếp hạng tư chung cuộc.