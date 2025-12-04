  Về trang chủ

Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: Indonesia vs Thái Lan

KDH |

Trận đấu Indonesia vs Thái Lan diễn ra lúc 18h30 ngày 4/12 thuộc khuôn khổ vòng bảng SEA Games 33.

Xem TRỰC TIẾP SEA Games 33: Indonesia vs Thái Lan

Link 1 (nguồn: FPT Play)

>>> Link 2: VTV7

>>> Link 3: HTV Thể thao

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng đấu

Trận Đấu

4/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Indonesia

5/12/2025

16:00

Bảng B

Myanmar vs Phillippines

5/12/2025

18:30

Bảng B

Việt Nam vs Malaysia

7/12/2025

16:30

Bảng A

Singapore vs Indonesia

8/12/2025

16:00

Bảng B

Malaysia vs Myanmar

8/12/2025

18:30

Bảng B

Philippines vs Việt Nam

10/12/2025

18:30

Bảng A

Thái Lan vs Singapore

11/12/2025

16:00

Bảng B

Philippines vs Malaysia

11/12/2025

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Myanmar

14/12/2025

16:00

Bán kết 1

Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B

14/12/2025

18:30

Bán kết 2

Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A

17/12/2025

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

17/12/2025

19:30

Chung kết

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2


Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam

Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: Indonesia vs Thái Lan - Ảnh 1.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
