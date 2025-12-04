Trang BH Online (Malaysia) đưa tin: "Tòa án Trọng tài Quốc tế (CAS) chưa nhận được đơn của LĐBĐ Malaysia". BH Online cho biết, họ đã liên hệ với cán bộ truyền thông của CAS để tìm hiểu về việc kháng cáo. Phía CAS phản hồi rằng vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia.

Theo quy định, LĐBĐ Malaysia có 21 ngày để nộp đơn lên CAS sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo. Hạn cuối để nộp đơn là ngày 8/12. Nhưng sau hàng loạt động thái tuyên bố kháng cáo, việc LĐBĐ Malaysia vẫn chưa nộp đơn khiến cho truyền thông và người hâm mộ nước này đặt câu hỏi: Liệu rằng cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia đã chấm dứt những nỗ lực kháng cáo?

LĐBĐ Malaysia chưa nộp đơn kháng cáo lên CAS

Nếu như không tiếp tục kiện lên CAS, LĐBĐ Malaysia xem như đã chấp nhận phán quyết của FIFA. Kéo theo đó, LĐBĐ châu Á cũng sẽ đưa ra những án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ và đội tuyển Malaysia cũng như nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tóm tắt vụ việc Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal. Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo và tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ngày 3/11, FIFA tuyên bố bác đơn kháng cáo. Văn bản đầy đủ đi kèm các bằng chứng cùng lập luận cho việc bác đơn được FIFA đăng tải vào ngày 18/11.



