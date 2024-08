Xem thực tế IM LS7 - SUV 'hợp Việt Nam', trông như Aston Martin, ngang cỡ Explorer, màn hình 'full' táp lô, ghế gập độc lạ

Trong chuyến thăm trụ sở của MG tại Trung Quốc, giới truyền thông Việt Nam đã có dịp ngồi trải nghiệm thử một mẫu SUV chạy điện khá mới thuộc tập đoàn SAIC (hãng mẹ của MG) là IM LS7. Mẫu xe này lần đầu ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 2/2023.

IM LS7 là mẫu SUV được giới thiệu tới giới truyền thông Việt Nam trong chuyến sang thăm trụ sở hãng tại Trung Quốc.

Hiện chưa rõ IM LS7 có được đưa về Việt Nam trong thời gian tới hay không. Tuy nhiên, đại diện phía SAIC cho biết mẫu xe này "phù hợp với thị trường Việt Nam".

IM LS7 có kích thước khá lớn, với chiều dài 5.056 mm, rộng 2.002 mm và cao 1.731 mm cùng trục cơ sở 2.060 mm. Kích thước này có thể so sánh với Ford Explorer. Nếu so cùng xe điện thì có thể so sánh kích thước IM lS 7 với Tesla Model X hay Mercedes-Benz EQE SUV.

Thiết kế phần đầu của LS7 có nét gần giống Tesla Model X, còn đuôi xe lại có nét giống Aston Martin DBX. Một số trang bị nổi bật ở bên ngoài có bộ mâm với tùy chọn tới 22 inch, hay bộ phanh hiệu suất cao. Cụm đèn LED trước thông minh, nhiều chế độ chiếu sáng và hiển thị.

LS 7 được đưa lên nhiều trang bị xịn như mâm 22 inch, lốp thể thao, phanh hiệu suất cao.

Thiết kế đuôi của LS7 có nét gần giống DBX.

Điểm đáng chú ý hơn là nội thất xe toàn màn hình. Ở bảng táp-lô là màn hình kéo dài loại AMOLED có độ phân giải tới 2K. Khu vực bảng điều khiển cũng là một màn hình lớn đặt dọc. Vô-lăng cắt giống xe Tesla.

Khoang lái có rất nhiều màn hình có kích thước lớn, trong đó màn hình ghế phụ có thể thò/thụt.

Điểm đặc biệt tiếp theo ở bên trong LS7 là ghế kiểu "chủ tịch". Ghế phụ phía trước gập lưng về phía trước, tạo thành chỗ để chân cho ghế phía sau. Ghế sau có độ ngả sâu tới 121 độ, kèm bệ đỡ bắp chân, tạo hình giống giường nằm.

Ghế gập tạo chỗ để chân và giống giường nằm là điểm đặc biệt trong LS7.

Có khá nhiều tùy chọn động cơ điện cho LS7 tại Trung Quốc, bao gồm cả dẫn động cầu sau và 4 bánh. Bản chạy xa nhất là 660 km một lần sạc, dẫn động cầu sau. Bản chạy ngắn nhất là 510 km một lần sạc, cũng dẫn động cầu sau. Quãng đường trên đo theo chuẩn CTLC. Có 3 tùy chọn pin gồm 77 kWh, 90 kWh và 100 kWh.

Tuy nhiên, cổng sạc của LS7 lại đang không giống cổng sạc của các xe điện đang bán tại Việt Nam. Việc sạc vẫn là một vấn đề lớn đối với xe điện không phải VinFast khi vào thị trường Việt Nam.

Công nghệ an toàn của xe có các tính năng ADAS hỗ trợ lái tự động, với camera và lidar đặt trên nóc (phần nhô lên).

Tại thời điểm ra mắt, giá khởi điểm của LS7 tại Trung Quốc là 309.800 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).