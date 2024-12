Xem "Sex and the city" 26 năm mới biết mỹ nhân này suýt đóng chính: Tiếc hùi hụi vì lỡ cơ hội đổi đời

Dù đã phát sóng được 26 năm, thế nhưng bộ phim truyền hình kinh điển "Sex and the city" vẫn duy trì sức hút tới tận ngày nay. Có rất nhiều yếu tố đã làm nên thành công cho tác phẩm này, một trong số đó là diễn xuất ấn tượng của Sarah Jessica Parker với vai Carrie Bradshaw.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Sarah Jessica Parker từng suýt không diễn vai này. Tất nhiên, ekip sản xuất không muốn bỏ lỡ nữ diễn viên bởi cô quá hợp vai. Tuy vậy, họ cũng cần tính đến những phương án dự phòng.

Lisa Edelstein từng suýt đóng vai nữ chính Carrie Bradshaw trong "Sex and the city". Thế nhưng, cô mất vai diễn này vì Sarah Jessica Parker nhận lời tham gia phim.



Lisa Edelstein được nhắm đến như phương án dự phòng cho Sarah Jessica Parker. Cô là người sở hữu vẻ đẹp thời thượng và cũng rất phù hợp để đảm nhận nhân vật Carrie Bradshaw. Nếu như không thể thuyết phục Sarah Jessica Parker, đội ngũ sản xuất sẽ hợp tác cùng Lisa Edelstein.

Dẫu vậy, như chúng ta đều biết thì sau cùng Sarah Jessica Parker cũng gật đầu đồng ý đóng "Sex and the city". Về phần Lisa Edelstein, cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi lỡ mất vai diễn có thể giúp mình đổi đời. Thậm chí, chính Lisa Edelstein còn từng lên tiếng nói rằng cô đã không thể thoải mái thưởng thức bộ phim "Sex and the city" vì cảm thấy quá thất vọng, tiếc nuối.

Lisa Edelstein chia sẻ những kỷ niệm về việc mất vai nữ chính "Sex and the city" trên truyền hình.



Năm 2017, Lisa Edelstein có những chia sẻ đáng chú ý về sự việc này khi xuất hiện trên chương trình "Watch what happens live" cùng với Andy Cohen và Kim Richards:

"Lý do duy nhất khiến sự việc được công khai là bởi Darren Star (nhà sản xuất của "Sex and the city") đã đề cập đến nó trong một cuộc phỏng vấn. Thế nhưng khi nói điều này, cứ có cảm giác như tôi nhắc về nó mãi. Đó là một trong những khoảnh khắc có thể khiến cuộc đời tôi rẽ hướng. Thế nhưng sau đó, Sarah Jessica Parker quyết định rằng cô ấy sẽ nhận vai".

Tiến trình đàm phán giữa Lisa Edelstein và đội ngũ sản xuất "Sex and the city" tiến xa tới mức khi Sarah Jessica Parker quyết định nhận vai, Lisa Edelstein đã nhận được một khoản tiền bồi thường. Dẫu vậy, Lisa Edelstein cho rằng tiền bạc không thể xoa dịu nỗi buồn của cô lúc đó. Dù thế, cô nghĩ rằng cuộc sống đã ban tặng những điều tốt đẹp khác cho mình và khi nhìn lại, nữ diễn viên cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn ổn:

"Đó là quãng thời gian rất buồn. Thú thực là tôi đã rất thất vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn trôi và những điều tốt đẹp vẫn đến. Bây giờ khi nhìn lại, tôi nghĩ là bản thân cố gắng để trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn trong công việc và sự nghiệp của tôi đã đi đúng hướng".

Không đóng "Sex and the city" nhưng sự nghiệp vẫn phát triển, góp mặt ở các dự án phim đáng chú ý

Không chỉ là một diễn viên, Lisa Edelstein còn là nhà viết kịch kiêm họa sĩ.

Lisa Edelstein sinh ngày 21/5/1966, là một diễn viên - nhà viết kịch - họa sĩ người Mỹ. Cô dấn thân vào nghệ thuật khi sáng tác, đóng chính trong vở nhạc kịch tên "Positive me" nhằm hưởng ứng phong trào ngăn chặn sự lây lan dâng cao của căn bệnh thế kỷ AIDS trong những năm 1980 và nhận nhiều lời khen ngợi.

Sau đó, cô có một thời gian ngắn làm MC chương trình "Awake on the Wild Side" của MTV vào năm 1990 trước khi bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc theo đuổi diễn xuất. Năm 1996, Lisa Edelstein bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình với những vai diễn có đất diễn, sự nghiệp cũng từng bước đi lên.

Lisa Edelstein đảm nhận vai Lisa Cuddy trong series phim nổi tiếng "House".

Dù đã vuột mất cơ hội đóng chính trong "Sex and the city", thế nhưng Lisa Edelstein vẫn có những vai diễn đáng chú ý khác, nổi bật nhất là vai nữ chính Lisa Cuddy trong series phim nổi tiếng "House" của Fox. Cô đóng 7 mùa của bộ phim này trong giai đoạn 2004 - 2011.

Tháng 6/2011, Lisa Edelstein gia nhập đoàn phim "The good wife", tác phẩm nổi tiếng từng được cả Hàn Quốc và Việt Nam mua bản quyền làm lại, bản Việt có tên "Hành trình công lý" và do diễn viên Hồng Diễm đóng chính. Trong "The good wife", Lisa Edelstein vào vai luật sư Celeste Serrano.

Lisa Edelstein trong phim "The good wife".

Lisa Edelstein trong phim "Girlfriends' guide to divorce".

Năm 2014, Lisa Edelstein có vai diễn mơ ước Abby McCarthy trong bộ phim đình đám "Girlfriends' guide to divorce". Đáng chú ý, cô không chỉ tham gia với tư cách diễn viên chính mà còn là một thành viên của đội ngũ biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Năm 2018, nữ diễn viên xuất hiện trong mùa 2 của phim "The good doctor" với vai tiến sĩ Marina Blaize. Đây là tác phẩm được Mỹ mua bản quyền làm lại từ bộ phim Hàn "Thiên thần áo trắng" do Joo Won và Moon Chae Won đóng chính.