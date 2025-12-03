Xem SEA Games ở kênh nào?

Đã có 5 đơn vị tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng SEA Games 33. Đó là Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM (HTV), Dịch vụ truyền hình FPT Play, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC), Truyền hình Vĩnh Long (THVL), Mytv và Truyền hình Cab Việt Nam (VTVcab).

Dự kiến sẽ có hơn 20 kênh truyền hình từ các đơn vị này tham gia phát sóng SEA Games 33. Riêng với VTV, khán giả truyền hình có thể xem SEA Games 2025 trên các kênh VTV1, VTV2, VTV5, VTV7, VTV Cần Thơ, VTV5 Tây Nam Bộ và ứng dụng VTV Go. Trong đó, VTV2, VTV5, VTV Cần Thơ và VTV5 Tây Nam Bộ tường thuật các môn thi đấu.

SEA Games 33 được phát trên nhiều kênh sóng

Ngoài ra khán giả có thể theo dõi SEA Games thông qua các ứng dụng quen thuộc như FPT Play, VTVgo, THVLi, VTVprime, MyTV, HTVm hay YouTube VTV thể thao.

SEA Games 33 chính thức khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Một số nội dung thi đấu sẽ bắt đầu sớm hơn như bóng đá hay polo (từ ngày 3/12).

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 47/50 môn thi đấu với hơn 800 VĐV. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 90 - 110 HCV, đứng trong top 3 toàn đoàn.

SEA Games 33 có 574 bộ huy chương với 50 môn thi đấu chính thức. Giải đấu năm nay có tổng cộng 12.506 VĐV tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ các quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.