  Về trang chủ

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 3/12 mới nhất

KDH |

Các nội dung thi đấu đầu tiên của SEA Games 33 diễn ra trong ngày 3/12.

Trong ngày 3/12, 2 nội dung đầu tiên của SEA Games 33 là bóng đá nam và Polo sẽ khởi tranh.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam ra quân với trận gặp U22 Lào vào lúc 16h00 trên SVĐ Rajamangala. Cũng trên SVĐ này, vào lúc 19h00 chủ nhà U22 Thái Lan so tài với U22 Timor Leste.

Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Thái Lan vs Brunei và Malaysia vs Indonesia. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng/Bảng

Trận đấu

Sân vận động

03/12

16:00

Bảng B

U22 Lào vs U22 Việt Nam

Rajamangala, Bangkok

03/12

19:00

Bảng A

U22 Timor-Leste vs U22 Thái Lan

Rajamangala, Bangkok

05/12

18:00

Bảng C

U22 Myanmar vs U22 Philippines

700th Anniversary, Chiang Mai

06/12

16:00

Bảng B

U22 Malaysia vs U22 Lào

Rajamangala, Bangkok

06/12

19:00

Bảng A

U22 Singapore vs U22 Timor-Leste

Rajamangala, Bangkok

08/12

18:00

Bảng C

U22 Philippines vs U22 Indonesia

700th Anniversary, Chiang Mai

11/12

16:00

Bảng B

U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Rajamangala, Bangkok

11/12

19:00

Bảng A

U22 Thái Lan vs U22 Singapore

Rajamangala, Bangkok

12/12

18:00

Bảng C

U22 Indonesia vs U22 Myanmar

700th Anniversary, Chiang Mai

15/12

15:30

Bán kết 1

Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C

Rajamangala, Bangkok

15/12

20:00

Bán kết 2

Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C

Rajamangala, Bangkok

18/12

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

18/12

19:30

Chung kết (HCV)

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

Các nội dung thi đấu trong ngày 3/12

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 3/12 mới nhất - Ảnh 1.

Tags

Lịch thi đấu

SEA Games

U22 Việt Nam

SEA Games 33

lịch thi đấu SEA Games

Kim Sang-sik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại