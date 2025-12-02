Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 3/12 mới nhất

Trong ngày 3/12, 2 nội dung đầu tiên của SEA Games 33 là bóng đá nam và Polo sẽ khởi tranh.
Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam ra quân với trận gặp U22 Lào vào lúc 16h00 trên SVĐ Rajamangala. Cũng trên SVĐ này, vào lúc 19h00 chủ nhà U22 Thái Lan so tài với U22 Timor Leste.
Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Thái Lan vs Brunei và Malaysia vs Indonesia. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng/Bảng
|
Trận đấu
|
Sân vận động
|
03/12
|
16:00
|
Bảng B
|
U22 Lào vs U22 Việt Nam
|
Rajamangala, Bangkok
|
03/12
|
19:00
|
Bảng A
|
U22 Timor-Leste vs U22 Thái Lan
|
Rajamangala, Bangkok
|
05/12
|
18:00
|
Bảng C
|
U22 Myanmar vs U22 Philippines
|
700th Anniversary, Chiang Mai
|
06/12
|
16:00
|
Bảng B
|
U22 Malaysia vs U22 Lào
|
Rajamangala, Bangkok
|
06/12
|
19:00
|
Bảng A
|
U22 Singapore vs U22 Timor-Leste
|
Rajamangala, Bangkok
|
08/12
|
18:00
|
Bảng C
|
U22 Philippines vs U22 Indonesia
|
700th Anniversary, Chiang Mai
|
11/12
|
16:00
|
Bảng B
|
U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
|
Rajamangala, Bangkok
|
11/12
|
19:00
|
Bảng A
|
U22 Thái Lan vs U22 Singapore
|
Rajamangala, Bangkok
|
12/12
|
18:00
|
Bảng C
|
U22 Indonesia vs U22 Myanmar
|
700th Anniversary, Chiang Mai
|
15/12
|
15:30
|
Bán kết 1
|
Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C
|
Rajamangala, Bangkok
|
15/12
|
20:00
|
Bán kết 2
|
Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C
|
Rajamangala, Bangkok
|
18/12
|
15:30
|
Tranh HCĐ
|
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
|
Rajamangala, Bangkok
|
18/12
|
19:30
|
Chung kết (HCV)
|
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
|
Rajamangala, Bangkok