Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 3/12 mới nhất

Trong ngày 3/12, 2 nội dung đầu tiên của SEA Games 33 là bóng đá nam và Polo sẽ khởi tranh.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam ra quân với trận gặp U22 Lào vào lúc 16h00 trên SVĐ Rajamangala. Cũng trên SVĐ này, vào lúc 19h00 chủ nhà U22 Thái Lan so tài với U22 Timor Leste.

Môn polo thuộc nhóm các môn thể thao cưỡi ngựa diễn ra 2 cặp đấu Thái Lan vs Brunei và Malaysia vs Indonesia. Đoàn Việt Nam không cử VĐV tham dự bộ môn này.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày Giờ Vòng/Bảng Trận đấu Sân vận động 03/12 16:00 Bảng B U22 Lào vs U22 Việt Nam Rajamangala, Bangkok 03/12 19:00 Bảng A U22 Timor-Leste vs U22 Thái Lan Rajamangala, Bangkok 05/12 18:00 Bảng C U22 Myanmar vs U22 Philippines 700th Anniversary, Chiang Mai 06/12 16:00 Bảng B U22 Malaysia vs U22 Lào Rajamangala, Bangkok 06/12 19:00 Bảng A U22 Singapore vs U22 Timor-Leste Rajamangala, Bangkok 08/12 18:00 Bảng C U22 Philippines vs U22 Indonesia 700th Anniversary, Chiang Mai 11/12 16:00 Bảng B U22 Việt Nam vs U22 Malaysia Rajamangala, Bangkok 11/12 19:00 Bảng A U22 Thái Lan vs U22 Singapore Rajamangala, Bangkok 12/12 18:00 Bảng C U22 Indonesia vs U22 Myanmar 700th Anniversary, Chiang Mai 15/12 15:30 Bán kết 1 Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C Rajamangala, Bangkok 15/12 20:00 Bán kết 2 Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C Rajamangala, Bangkok 18/12 15:30 Tranh HCĐ Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2 Rajamangala, Bangkok 18/12 19:30 Chung kết (HCV) Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 Rajamangala, Bangkok

