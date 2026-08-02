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Xem robot tự hành cùng Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt mục tiêu khủng bố

Nguyễn Thành
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Tại chương trình khai mạc Hội thao CAND năm 2026, khán giả được chứng kiến màn vận động chiến đấu vượt vật cản, sử dụng chó nghiệp vụ, bắn súng ứng dụng, cùng sự xuất hiện ấn tượng của robot tự hành phối hợp với lực lượng đặc nhiệm tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu.


Gần 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 9 block chung cư lúc 5 giờ sáng
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