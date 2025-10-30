Xem phim Sex/Life vô số lần tôi mới phát hiện ra đây là cô gái tuyệt vời nhất, vừa xinh đẹp vừa dám sống hết mình

Trong thế giới đầy mâu thuẫn giữa lý trí và khát khao của phim Sex/Life, nhân vật chính Billie thường được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng càng xem đi xem lại, tôi lại bị cuốn hút bởi Sasha Snow, người bạn thân của Billie, một người phụ nữ không chọn kết hôn, không theo khuôn mẫu, nhưng vẫn sống trọn vẹn, đủ sâu, đủ trách nhiệm với chính cảm xúc của mình.

Người phụ nữ không chọn con đường “an toàn” của phim Sex/Life

Trong khi Billie luôn giằng co giữa vai trò người mẹ, người vợ và người đàn bà còn khao khát tự do, Sasha của phim Sex/Life lại chọn hướng đi ngược lại: Độc thân, tự do và tự chủ. Cô là giảng viên tâm lý học, một phụ nữ độc lập về tài chính, có sự nghiệp riêng và không ngại sống khác chuẩn mực. Sasha không từ chối tình yêu, nhưng cô không để tình yêu trở thành trung tâm điều khiển cuộc đời mình.

Điều khiến Sasha trở nên đặc biệt trong phim Sex/Life không phải ở chỗ cô chối bỏ tình yêu hay hôn nhân, mà ở sự thành thật tuyệt đối với bản thân. Cô không giả vờ ổn, không tô hồng thực tế, và càng không biến mình thành phiên bản được mong đợi.

Khi Billie hoang mang giữa các lựa chọn, Sasha nhấn mạnh rằng mỗi người có một con đường riêng, điều quan trọng là dũng cảm chọn và sống trung thực với lựa chọn ấy.

Dù đại diện cho lối sống hiện đại và tự do, Sasha lại rất kỷ luật với cảm xúc của mình. Cô có thể tận hưởng những mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng luôn biết giới hạn. Cô yêu nhưng không đánh mất bản thân. Cô cô đơn nhưng không trống rỗng.

Khi người cũ xuất hiện, gợi lại những ký ức say mê tuổi trẻ, Sasha không để mình bị cuốn vào vòng xoáy tình cũ, cô hiểu rằng trưởng thành không phải là quên đi, mà là biết dừng lại đúng lúc. Trong thế giới mà nhiều người vẫn sợ bị đánh giá khi “chưa chồng”, Sasha trở thành đại diện cho nhóm phụ nữ dám chọn con đường khác và chịu trách nhiệm trọn vẹn với nó.

Sasha không phải kiểu phụ nữ hoàn hảo trong phim Sex/Life. Cô từng thất bại, từng tổn thương, từng hoài nghi chính mình. Nhưng chính sự thật thà với những vết xước ấy khiến cô tỏa sáng. Ở mỗi lần xuất hiện, Sasha mang năng lượng của một người đã hiểu rõ giá trị của tự do và biết rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đi cùng nhẫn cưới hay con cái.

Cô đại diện cho thế hệ phụ nữ mới, những người không sống theo tiêu chuẩn của người khác mà sống đúng với giới hạn cảm xúc và lý tưởng riêng. Và càng xem lại phim Sex/Life, tôi càng nhận ra, nếu Billie là tiếng nói cho những người phụ nữ đang mắc kẹt trong những khuôn khổ cũ, thì Sasha là lời nhắc nhở rằng “Tự do là khi bạn không cần phải chứng minh mình hạnh phúc.”

Margaret Odette: Người hóa thân đầy sức hút phía sau Sasha Snow trong phim Sex/Life

Nhân vật Sasha Snow trong phim Sex/Life được thể hiện bởi nữ diễn viên người Mỹ gốc Haiti Margaret Odette, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1995 tại Harlem, New York. Cô tốt nghiệp ngành Nghệ thuật tại Đại học Brown, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Nghệ thuật biểu diễn (MFA) từ Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York, nơi đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lady Gaga hay Adam Driver.

Trước khi đến với truyền hình, Margaret Odette từng là một gương mặt quen thuộc của sân khấu New York, tham gia nhiều vở kịch như Much Ado About Nothing, She Kills Monsters và The Convent. Theo Geffen Playhouse, cô được đánh giá là diễn viên có chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân mạnh mẽ, với lối diễn vừa hiện đại vừa đầy kịch tính.

Trong bài phỏng vấn với My Imperfect Life, Margaret chia sẻ rằng nhân vật Sasha ở mùa 2 phim Sex/Life được khai thác sâu hơn, có “hành trình tìm kiếm hạnh phúc riêng trong khi vẫn giữ được sự độc lập và tự tin”. Cô nói: “Sasha là người phụ nữ tôi luôn muốn trở thành dám nói ra suy nghĩ, dám sống thật và không sợ bị hiểu lầm.”

Trả lời Popternative, cô cho biết thêm: “Điều khiến tôi yêu Sasha là cô ấy không phải kiểu nhân vật hoàn hảo. Cô ấy đôi khi lạc lối, đôi khi bướng bỉnh, nhưng luôn trung thực. Tôi nghĩ phụ nữ cần thấy hình ảnh như vậy nhiều hơn trên màn ảnh.”

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, Margaret Odette còn là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận The 52nd Street Project, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại New York tiếp cận với nghệ thuật biểu diễn. Ngoài đời, cô sống kín tiếng, thích đọc sách và viết kịch bản ngắn.

Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ: “Tôi tin rằng phụ nữ không cần chọn giữa sự nghiệp và hạnh phúc. Hạnh phúc chính là được sống thật với chính mình, dù trong hoàn cảnh nào.”

Sasha Snow qua diễn xuất tinh tế của Margaret Odette, trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của phim Sex/Life – một người phụ nữ dám yêu, dám cô đơn, dám sống thật với chính cảm xúc của mình. Và có lẽ, chính vì thế mà dù không phải nhân vật trung tâm, cô vẫn là người khiến khán giả nhớ mãi.

KIM TIỀN