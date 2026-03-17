Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại vụ việc kinh hoàng xảy ra với con gái nhà hàng xóm: Có những điều nếu cha mẹ không dạy, hậu quả sẽ khôn lường!

Minh Châu |

Đây sẽ là bài học sâu sắc để tôi dạy con mình.

Có những cảnh phim dù đã xem qua rất lâu nhưng vẫn để lại một nỗi gai người mỗi khi nhớ lại. Với tôi, đó là phân cảnh của Aimee trong Sex Education.

Aimee bước lên xe buýt, trên tay nâng niu chiếc bánh sinh nhật dành cho người bạn thân nhất. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên và tử tế với người đàn ông phía sau. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, gã đó đã "tự sướng" ngay lên quần của cô. Điều làm tôi thắt lòng không chỉ là hành động biến thái đó, mà là phản ứng của Aimee: Cô hoảng hốt, nhưng ngay lập tức chọn cách xem nhẹ nó. Cô phủ nhận sự nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn không muốn báo cảnh sát nếu không có sự kiên quyết của Maeve.

Xem đến đó, tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ cái sự "xem nhẹ" ấy, vì nó chính là kẽ hở lớn nhất để những kẻ thủ ác lấn tới.

Nhưng rồi tôi nhận ra, Aimee hay rất nhiều đứa trẻ ngoài kia chọn cách im lặng hoặc xem nhẹ, không phải vì các em bao che, mà vì các em không biết mình đang bị xâm hại. Các em thiếu một "ngôn ngữ" để định dạng sự việc đang xảy ra với mình.

Chuyện chẳng đâu xa, ngay sát vách nhà tôi cũng từng xảy ra một sự việc đau lòng như thế. Con gái anh chị hàng xóm học lớp 7 - cái tuổi bắt đầu lớn nhưng tâm hồn vẫn còn rất ngây thơ. Cô bé từng bị một người quen của gia đình đụng chạm, sờ soạng vào những vùng nhạy cảm. Sau mỗi lần như thế, gã đó lại cho cô bé tiền và dặn: "Đừng nói với ai nhé, vì chú quý con, chú cưng nựng con chú mới làm thế".

Phim Sex Education

Đau đớn thay, cô bé tin thật. Em không hề thấy sợ, em chỉ nghĩ đơn giản là mình được người lớn "quý mến". Cho đến khi gia đình vô tình phát hiện ra những xấp tiền lẻ và những biểu hiện bất thường, mọi chuyện mới vỡ lở. Lúc đó, cả nhà mới tá hỏa, còn cô bé thì ngơ ngác không hiểu mình đã sai ở đâu.

Tôi cứ tự hỏi, nếu chúng ta không dạy con về ranh giới cơ thể, không dạy con biết thế nào là "đụng chạm xấu", thì làm sao con biết cách tự bảo vệ mình?

Giáo dục giới tính cho trẻ chưa bao giờ là "vẽ đường cho hươu chạy". Thực tế, nó là việc xây cho con một hàng rào bảo vệ vững chắc nhất. Chúng ta cần dạy con rằng: Không ai có quyền chạm vào cơ thể con nếu con không cho phép, và bất kỳ sự đụng chạm nào khiến con thấy khó chịu, hoặc những sự "quý mến" đi kèm với sự lén lút và tiền bạc, đều là sai trái.

Đừng để con phải vật lộn trong bóng tối giống như Aimee, hay phải chịu đựng sự tổn thương trong sự ngây ngô giống như cô bé hàng xóm nhà tôi. Sự im lặng của chúng ta hôm nay có thể là khởi đầu cho nỗi đau kéo dài của con sau này.

Hóa ra, bài học đầu tiên về sự an toàn, không phải là tránh xa người lạ, mà là biết gọi tên đúng những gì đang xảy ra với chính cơ thể mình.

