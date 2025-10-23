Xem phim Sex Education, tôi đưa ra 1 lời khuyên cho con: Nhờ nó mà con tôi "cứu vớt" được mối quan hệ tưởng chừng cạch mặt mãi mãi!

Đầu năm học này, con gái tôi vừa bước vào lớp 10 kể với tôi một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi. Con nói, năm nay con tình cờ học chung lớp với một cậu bạn cũ từ hồi tiểu học. Nghe đến đây, tôi còn thấy vui, tưởng con sẽ hào hứng vì gặp lại người quen. Nhưng không, con nhăn mặt: “Con ghét bạn đó lắm mẹ ạ. Hồi lớp 4, lớp 5 bạn đó suốt ngày chọc con, trêu con, có lần còn giấu hộp bút của con nữa”.

Hóa ra, ký ức của con về bạn chỉ toàn những điều khó chịu. Con bảo, dù cậu bạn kia đã chủ động xin lỗi, nói rằng ngày xưa trẻ con quá, con cũng không thèm nghe. Có lần, khi chia nhóm làm bài, bạn ấy ngỏ ý muốn được vào nhóm của con, còn nói sẽ giúp con làm phần thuyết trình. Con lạnh lùng đáp: "Không cần, loại bắt nạt thì giúp được gì".

Nghe con nói, tôi vừa buồn vừa hiểu. Con có lý do để giận, nhưng điều làm tôi trăn trở là nếu người khác thật lòng muốn sửa sai mà con không cho họ cơ hội, thì liệu có công bằng không?

Adam học cách sửa đổi

Tôi chợt nhớ đến một chi tiết trong bộ phim Sex Education mà mình từng xem. Nhân vật Adam, cậu học sinh từng là “kẻ bắt nạt số một” trong trường suốt ngày trêu chọc, hành hạ bạn bè. Nhưng rồi, khi lớn lên, cậu bắt đầu đối diện với chính mình, dám xin lỗi, dám thay đổi. Adam không trở thành người hoàn hảo, nhưng cậu học được cách đối xử tử tế hơn. Và quan trọng nhất, cậu dám bước ra khỏi “cái bóng” của quá khứ.

Tôi kể lại chuyện đó cho con nghe, rồi nói nhẹ nhàng: “Mẹ hiểu cảm giác bị trêu chọc khiến con tổn thương. Nhưng nếu người ta thực sự thay đổi mà con vẫn ghét, thì khác gì con đang tước đi cơ hội để họ làm lại.”

Con im lặng rất lâu. Rồi hôm sau, con bảo: “Con sẽ thử tha thứ xem sao.”

Ba tuần sau, khi tôi hỏi lại, con cười: “Giờ con không ghét bạn ấy nữa. Bạn xin lỗi con thật lòng, còn kể là mấy năm qua đã nghĩ nhiều về những hành động sai ngày xưa. Không chỉ xin lỗi con, bạn còn nhắn tin xin lỗi cả những bạn từng bị bạn trêu.”

Nghe con kể, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Làm cha mẹ, chúng ta ai cũng muốn con mạnh mẽ, biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng đôi khi, chúng ta quên dạy con một điều cũng quan trọng không kém: học cách tha thứ. Tha thứ không phải để quên đi tổn thương, mà là để tự giải thoát khỏi quá khứ, để lòng con được nhẹ nhõm hơn.

Và đôi khi, chỉ một sự bao dung nhỏ bé của con hôm nay cũng có thể giúp một người khác bước tiếp trên hành trình trở thành người tốt hơn.

Thanh Hương