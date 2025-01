Xem phim Sex Education, tôi cứ tâm đắc mãi câu nói này: Chắc chắn tôi sẽ dạy cho 2 đứa con gái mình, để chúng biết trân trọng bản thân!

Cách đây một thời gian, gia đình chị đồng nghiệp của tôi gặp phải một chuyện khá đau đầu. Con gái của chị đồng nghiệp đang học lớp 11. Giống như nhiều cô cậu tuổi teen khác, cô bé cũng có những rung động với bạn khác giới, có tình cảm tuổi mới lớn. Tôi nghe chị đồng nghiệp kể lại, con chị thích một bạn nam trong trường và còn viết thư tỏ tình. Tuy nhiên, bạn nam này đã từ chối con chị khá "phũ" khiến cô bé xấu hổ đến mức trốn học, kết quả học tập tụt dốc.

Vợ chồng chị đồng nghiệp đã phải nói chuyện, trao đổi, động viên, rồi phân tích đủ kiểu cho con, nhưng xem chừng con vẫn còn "suy" và chưa lấy lại được tinh thần.

Là một bà mẹ của 2 cô con gái, tôi đã suy nghĩ và lo sợ rất nhiều sau khi biết câu chuyện của gia đình đồng nghiệp. Sẽ như thế nào nếu sau này hai đứa con của tôi bắt đầu dậy thì, biết yêu và tổn thương vì một mối tình "gà bông" nào đó rồi có những suy nghĩ dại dột? Để phòng tránh, tất nhiên tôi sẽ phải dạy con yêu thương bản thân mình, tuy nhiên nên dạy như nào để con dễ "thấm" thay vì cảm thấy những lời mẹ nói là lý thuyết sáo rỗng?

Bộ phim Sex Education đã cho tôi một lời khuyên đắt giá!

Thế rồi tôi tình cờ xem phim Sex Education tên Netflix. Bộ phim đã cho tôi khá nhiều lời khuyên hữu ích trong chuyện nuôi dạy con cái, cả việc giáo dục giới tính đến việc làm sao để kết nối, trở thành một người bạn của con.

Otis Milburn

Xem phim, có một phân đoạn mà tôi nhớ mãi. Đó là khi nhân vật chính Otis nói với người bạn Lily của mình: "One day, you're gonna meet someone who appreciates you for who you are. I mean, there are seven billion people on the planet. I know one of them is gonna climb up on a moon for you".

(Tạm dịch: "Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người trân trọng cậu vì chính con người thật của cậu. Ý tôi là, trên thế giới này có 7 tỷ người. Tôi tin rằng sẽ có một người sẵn sàng trèo lên mặt trăng vì cậu").

Otis đã cố gắng an ủi Lily sau khi cô bé cảm thấy bị từ chối và mất tự tin về bản thân. Đây là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, khi Otis thể hiện sự đồng cảm, giúp Lily nhận ra rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào việc có ai đó đáp lại tình cảm hay không.

Cậu bé đã truyền tải thông điệp về hy vọng và sự tin tưởng rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ thực sự trân trọng Lily vì con người thật của mình.

Câu nói của Otis đã khiến tôi tâm đắc mãi, bởi nó thực sự vô cùng ý nghĩa. Nó không chỉ là một lời an ủi mà còn là "tài liệu quý" để tôi giáo dục con cái về lòng tự trọng, sự kiên nhẫn, và cách đối mặt với thử thách trong các mối quan hệ.

Từ câu nói của Otis và những phân đoạn khác trong phim, tôi nhận ra phải dạy con 6 bài học này:

1. Giúp con hiểu giá trị của bản thân: Cha mẹ cần dạy con rằng giá trị của con không dựa trên sự công nhận hay tình cảm của người khác. Ai cũng có những phẩm chất đặc biệt đáng trân trọng, và điều quan trọng là con phải tự tin vào chính mình.

Con không cần phải thay đổi để người khác thích con. Hãy luôn là chính con, và những người thực sự yêu thương con sẽ nhìn thấy điều đó.

2. Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn và hy vọng: Hãy dạy con rằng việc tìm thấy một người phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi, phải chờ đợi để gặp đúng người. Sự kiên nhẫn là cần thiết trong cả tình cảm và cuộc sống.

3. Hướng dẫn con cách đối mặt với sự từ chối: Cha mẹ nên giúp con hiểu rằng sự từ chối không phải là sự thất bại hay dấu hiệu của việc con không đủ tốt. Thay vào đó, hãy khuyến khích con xem đó như một phần của cuộc sống và trưởng thành.

4. Dạy con về lòng tốt và sự đồng cảm: Otis đã an ủi Lily một cách đầy chân thành và đồng cảm. Cha mẹ có thể học từ cậu bé cách dạy con bày tỏ lòng tốt với người khác, biết an ủi và động viên bạn bè khi họ gặp khó khăn.

5. Truyền cảm hứng để con tin tưởng vào tương lai: Cha mẹ cần dạy con rằng những điều tốt đẹp sẽ đến nếu con không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng vào bản thân. Dù con có cảm thấy thất vọng hay tổn thương lúc này, hãy nhớ rằng tương lai vẫn còn rộng mở. Những điều tốt đẹp đang chờ con phía trước."

6. Khuyến khích con trân trọng sự độc lập cảm xúc: Con cần biết rằng việc tìm thấy hạnh phúc không chỉ đến từ các mối quan hệ mà còn từ việc yêu thương bản thân.

"Hạnh phúc không chỉ đến từ người khác. Hãy học cách yêu thương chính mình, và con sẽ thu hút những người phù hợp" - Đây chắc chắn là những điều mà tôi sẽ dạy các con, để con trưởng thành hạnh phúc, tự tin và luôn biết trân trọng bản thân mình.