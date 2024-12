Tôi xem phim "Sex and the City" từ năm 18 tuổi. Lúc đó, bộ phim truyền hình dài tập này đang rất hot. Tôi đã thức trắng hàng đêm chỉ để xem phim và chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu. 4 cô gái tuy có xuất thân và mục đích khác nhau nhưng ở họ, tỏa sáng tinh thần bạn bè mạnh mẽ. 4 cô gái ấy là 4 chiến binh, không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, để chạm đến hạnh phúc, mục tiêu mà mình đặt ra. Dù số phận có cố xô đẩy họ vào những hoàn cảnh khó khăn, đầy thách thức thì cũng không thể khiến họ chùn bước.

Từ đó đến nay, tôi 35 tuổi và bộ phim "Sex and the City" vẫn được tôi xem đi xem lại rất nhiều lần. Tôi ấn tượng với hầu hết các nhân vật. Ngưỡng mộ, cảm phục, thương xót có; ghét bỏ, bài xích cũng có.

Ở tuổi 35, trải qua gần nửa đời người với biết bao sóng gió, tôi xem lại bộ phim và nhận ra 2 bài học tâm đắc để phụ nữ luôn là người ngạo nghễ chiến thắng. Bất kể trong tình yêu hay hôn nhân.

1. Tránh xa các kiểu đàn ông "toxic"

Các chàng trai trong phim đều đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, tôi ghét cay ghét đắng anh chàng Mr. Big, một người đàn ông "dan díu mập mờ" trong tình yêu. Anh ta luôn giữ khoảng cách với Carrie, luôn khiến cô sống trong hi vọng rồi thất vọng, đau khổ triền miên. Một mối quan hệ bấp bênh đến tận ngày tổ chức đám cưới, Mr. Big còn hủy hôn, không đến tham dự lễ cưới. Carrie đang hạnh phúc rạng rỡ, bỗng chốc đau đớn, trào dâng nỗi thất vọng chỉ sau một cuộc điện thoại. Những cú đánh bằng hoa hồng của Carrie vào người Mr. Big làm tôi hả dạ sung sướng.

Hay Trey, chồng của Charlotte. Anh ta yêu Charlotte là thật nhưng vô tâm cũng là thật. Khi Charlotte đau đớn, trầm cảm vì chứng vô sinh; Trey lại mặc kệ cô tự chiến đấu với mọi thứ. Tôi có cảm tưởng, Trey yêu bản thân mình nhiều hơn yêu vợ.

Tôi gọi những người đàn ông đó là kiểu đàn ông "toxic".

Tránh xa các kiểu đàn ông "toxic" chắc chắn sẽ khiến phụ nữ hạnh phúc và bình yên hơn. Yêu một người đàn ông vô tâm, dửng dưng, không xem trọng vị trí của mình, phụ nữ đã là kẻ thất bại. Vì vậy, muốn là kẻ chiến thắng trong hôn nhân, tình yêu; điều đầu tiên bạn cần phải nhớ là: Chọn đúng đối tượng, tránh kiểu đàn ông độc hại càng xa càng tốt.

Ảnh minh họa

2. Phải biết tự yêu chính mình

Yêu bản thân là một tuyên ngôn không hề mới ở giới nữ hiện tại. Nhưng tôi thấy có rất nhiều người phụ nữ vẫn chưa thấm nhuần và thực hiện được điều này.

Hãy xem Samantha, chúng ta sẽ thấy được việc yêu bản thân tuyệt vời như thế nào. Một cô gái lớn tuổi nhất trong "bộ tứ" nhưng ăn mặc quyến rũ nhất, ứng xử tuyệt vời nhất, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Đặc biệt thoải mái ở chuyện tình dục.

Samantha yêu bản thân mình vô cùng và sẵn sàng nuông chiều suy nghĩ, cảm xúc của cô ấy. Với Samantha, đàn ông chỉ là một phần của cuộc sống đầy hấp dẫn, thú vị mà thôi.

Phụ nữ khi biết yêu chính mình đã là một người chiến thắng rồi. Nếu bạn không yêu chính bạn, chẳng lẽ bạn chờ đợi một người đàn ông "người dưng kẻ lạ" yêu bạn? Nếu bạn không biết trân trọng và phát huy vẻ đẹp của mình, ai sẽ làm điều đó thay bạn?

"Theo tình, tình chạy; chạy tình, tình theo", phụ nữ chúng ta nên nhớ câu nói đó. Khi chúng ta biết yêu chính mình, đàn ông sẽ bị thu hút bởi điều đó. Còn chúng ta yêu đàn ông mà bỏ bê bản thân, bạn đã là kẻ thua cuộc ngay từ đầu cuộc chiến.

Tôi hi vọng 2 bài học tôi tâm đắc và chia sẻ sẽ góp phần giúp phụ nữ mạnh mẽ và ngạo nghễ hơn trong hôn nhân lẫn tình yêu. Hãy xem phim "Sex and the City", chắc chắn bạn sẽ rút ra được nhiều bài học khác thú vị hơn nữa. Và hãy chia sẻ điều đó nhé.