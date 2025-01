Xem phim "Sex and the City", tôi đỏ mặt vì nhiều tình tiết chân thực, nhưng lại giúp tôi nhận ra điều đắt giá để nổi bật hơn người khác

Bộ phim "Sex and the City" đã khắc họa thành công và chân thực cuộc sống của 4 cô gái ở thành phố hoa lệ New York. 4 cô gái với những nét tính cách và quan điểm khác nhau nhưng lại thân thiết như chị em ruột. Họ luôn có mặt trong những giai đoạn quan trọng của nhau. Họ trở thành điểm tựa tinh thần khi một trong bộ tứ gặp vấn đề nan giải. Tình bạn của 4 cô gái là hạt ngọc sáng lấp lánh trong bộ phim.

Tôi đã xem bộ phim hơn 10 lần. Mỗi lần xem là một cảm xúc khác nhau. Khi thì tôi thích Carrie Bradshaw vì mối tình trắc trở của cô với anh chàng điển trai Mr. Big. Khi tôi lại ấn tượng bởi vẻ dịu dàng, thanh lịch của Charlotte York. Lúc tôi lại đồng cảm với Miranda Hobbes khi cô bị đặt giữa công việc và gia đình. Nhưng sau cùng, tôi lại rất thích Samantha Jones. Có thể nói là thích nhất.

Samantha bản lĩnh, can đảm, quyến rũ như một nữ chiến binh. Những quan niệm về tình yêu - tình dục của cô ấy cũng là điều khiến tôi khâm phục. Trong phim có những phân cảnh khiến tôi "đỏ mặt" giữa Samantha và bạn trai cô ấy. Những phân cảnh khá "tế nhị" trong chuyện ân ái.

Nhưng Samantha Jones cũng giúp tôi nhận ra những bài học đắt giá để bản thân luôn nổi bật hơn người khác.

1. Không bao giờ tự ti về tuổi tác

Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với Samantha, cô tự tin tuyên bố: "Tôi 52 tuổi rồi, và tôi sẽ khiến chiếc váy này trở nên lộng lẫy".

Với phụ nữ, tuổi tác luôn là một điều tế nhị. Chẳng có cô gái nào thích "bị" hỏi tuổi. Càng lớn, những nếp nhăn xuất hiện, vòng một không còn săn chắc hay vòng bụng có thêm một "bé mỡ", phụ nữ lại càng tự ti hơn. Càng tự ti, phụ nữ càng đánh mất sự kiêu hãnh, tự tin của mình.

Chính vì vậy, câu nói của Samantha đã giúp tôi nhận ra rằng: Phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, bất kể tuổi tác. Vậy tại sao ta lại phải quan tâm đến điều đó?

2. Không xem đàn ông và tình yêu là tất cả cuộc đời mình

Hãy nghe Samantha nói: ""Hãy nghe tôi, 'người đàn ông lý tưởng' chỉ là ảo tưởng. Hãy sống cuộc đời của chính mình". Câu nói mới truyền cảm hứng làm sao! Phải rồi, đàn ông lý tưởng chỉ là ảo tưởng của phụ nữ mà thôi. Tại sao chúng ta lại để đàn ông và tình yêu chiếm hữu cả trái tim, khối óc và chi phối cuộc đời của mình?

Một người phụ nữ nổi bật, thu hút người khác là khi cô ấy tỏa sáng năng lượng tích cực, là chính bản thân mình. Nếu phụ nữ ủy mị, yếu đuối và lệ thuộc vào cảm xúc của một người đàn ông: Cô ấy đã thua.

Cuộc đời của chúng ta vốn đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Hãy sống ý nghĩa và tuyệt vời như một đóa hoa. Đừng vì một người đàn ông mà tự đánh mất bản thân.

Tôi nghĩ rằng, 2 bài học trên đủ để bất cứ người phụ nữ nào cũng trở nên nổi bật và bản lĩnh trong cuộc đời của mình. Bộ phim "Sex and the City" đã dạy tôi rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.