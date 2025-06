Xem phim Sex and the City suốt 25 năm mới biết có 1 cảnh nóng cực dị, kinh hoàng đến mức cả ekip phải bỏ phiếu cắt sạch

Dù từng gây bão khắp toàn cầu với loạt cảnh giường chiếu táo bạo, thế nhưng hóa ra phim Sex and the City vẫn có một cảnh nóng khiến cả ekip xanh mặt, quyết định không để nó xuất hiện ở bản phim chính thức nào.

Cảnh nóng ở phim Sex and the City bị cắt từng khiến cả ekip lắc đầu

Thông tin gây sốc được chính nữ diễn viên Cynthia Nixon (vai Miranda) tiết lộ trong một buổi phỏng vấn với ET Online. Theo cô, trong tập What Goes Around Comes Around (phát sóng năm 2000, mùa 3, tập 17), nhân vật Miranda vốn có một phân cảnh đầy kịch tính với thám tử Stevens. Trong kịch bản gốc phim Sex and the City, Miranda vì quá say nên đã… nôn mửa ngay trong lúc đang ân ái, khiến cả ekip khi đọc kịch bản đều "im lặng đầy bối rối".

Cynthia chia sẻ rằng: "Khi đọc tới đoạn đó, mọi người đều kiểu… ơ, chuyện gì vậy? Cuối cùng, chúng tôi phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu nội bộ xem có nên quay không, và kết quả là toàn bộ ekip thống nhất cắt sạch cảnh này." Kết quả là cảnh nóng ấy chưa từng được quay, chưa từng lên sóng, và cũng chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ phiên bản phát hành DVD hay streaming nào của phim.

Cynthia chia sẻ về cảnh nóng bị cắt trong phim Sex and the City

Phim Sex and the City dám làm nhiều thứ, nhưng vẫn có giới hạn

Điều khiến fan bất ngờ chính là việc phim Sex and the City, series từng tiên phong về tình dục và nữ quyền - lại "né" một cảnh như vậy. Trong suốt hơn 6 mùa phim, khán giả đã quen thuộc với các phân cảnh không ngại trần trụi từ tình một đêm, những món đạo cụ lạ, đến những cuộc trò chuyện "rất thật" giữa hội bạn thân. Vậy mà, một cảnh có vẻ đời thường như chuyện nôn ói khi say lại bị cho là quá mức?

Lý do được đưa ra là: cảnh quay này quá khó để thực hiện mà không tạo cảm giác phản cảm, và đặc biệt dễ làm giảm thiện cảm của khán giả dành cho nhân vật Miranda. Trong một series mà hình ảnh các nhân vật nữ được khắc hoạ vừa thực tế, vừa truyền cảm hứng, thì một tình huống quá "dị" như vậy rất dễ tạo tác dụng ngược.

Miranda và Stevens

Không chỉ có cảnh nóng, phim Sex and the City là cả một thế giới của phụ nữ hiện đại

Dù thường được nhắc đến với những cảnh nóng táo bạo, phim Sex and the City thực chất là một series đậm tính nhân văn, khai thác chân thật về đời sống phụ nữ đô thị: từ chuyện tình yêu, công việc, hôn nhân, ly hôn đến tuổi tác và định kiến xã hội. Phim không cổ suý lối sống nào, mà để nhân vật tự trải nghiệm, tự sai, tự lớn lên, và khiến người xem thấy chính mình trong đó.

Sau 25 năm, sức hút của phim Sex and the City không chỉ đến từ thời trang, giường chiếu hay những mối tình drama, mà là cảm giác được sống cùng Carrie, Miranda, Samantha và Charlotte qua từng giai đoạn của một đời người. Một bộ phim tưởng chừng rất "người lớn" nhưng không được phép phản cảm và chạm đến điều rất "thật" trong mỗi chúng ta.