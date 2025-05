Xem phim Sex and the City mãi mới biết nữ chính sợ cảnh nóng tới mức bỏ trốn giữa phim trường, 2h sáng gọi người đến cứu

Là một trong những biểu tượng truyền hình nổi bật của cuối thập niên 90 và đầu 2000, phim Sex and the City không chỉ gây chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng, lời thoại sắc sảo mà còn bởi loạt cảnh nóng táo bạo hiếm thấy trên sóng truyền hình thời điểm đó. Tuy nhiên, đằng sau những khung hình quyến rũ và đầy tự tin ấy, không phải nữ diễn viên nào cũng thực sự thoải mái với những gì đang diễn ra.

Cảnh trong phim Sex and the City

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Kristin Davis – người vào vai Charlotte York trong phim Sex and the City – tiết lộ về cảm giác bất an của cô khi thực hiện các cảnh quay thân mật. “Tôi không cảm thấy được bảo vệ,” cô nói. “Tôi đã phải bỏ trốn, chui vào trong tủ quần áo cá nhân của mình ngay khi thực hiện cảnh quay. Tôi ở đó và gọi cho quản lý của mình lúc 2h sáng để cầu cứu.”

Kristin Davis cho biết vào thời điểm phim Sex and the City mới sản xuất, các cảnh nóng không hề có điều phối viên chuyên nghiệp để hỗ trợ và đảm bảo an toàn tâm lý cho diễn viên như ngày nay. Điều đó khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc trong những cảnh quay nhạy cảm. Không chỉ một lần, nữ diễn viên từng có ý định rời bỏ dự án vì quá lo lắng về việc phải khoả thân trước máy quay.

Kristin Davis

Thậm chí, cô còn thẳng thắn cho rằng một số cảnh tình dục trong phim Sex and the City là không cần thiết. “Tôi không biết đàn ông sẽ cảm thấy thế nào khi xem, vì tôi không phải đàn ông. Nhưng tôi nghĩ bộ phim này được dựng theo góc nhìn của đàn ông nhiều hơn là của phụ nữ. Phụ nữ chúng tôi không muốn nhìn thấy những điều đó,” Kristin chia sẻ.

Không chỉ riêng Kristin Davis, Sarah Jessica Parker – người thủ vai Carrie Bradshaw, cũng từng tiết lộ sự khó chịu khi phải khoả thân trong phim Sex and the City. Cô cũng từng đề nghị hạn chế cảnh nóng hết mức có thể nhưng có vẻ không đạt được mong muốn.

Sarah Jessica Parker cũng là người đưa ra yêu cầu "không khỏa thân" trong phim Sex and the City

Đáng chú ý, theo tiết lộ của Cynthia Nixon – người thủ vai Miranda Hobbes – thì toàn bộ những cảnh ân ái trong phim Sex and the City đều dựa trên những trải nghiệm thực tế. Cô cho biết các biên kịch của loạt phim có một nguyên tắc bất thành văn: nếu chưa từng trải qua thì không được đưa vào kịch bản. Điều đó khiến phim Sex and the City trở nên sống động và chân thật. Nhưng cũng đồng thời khiến các diễn viên phải “sống thật” với chính những điều họ cho là cực riêng tư và không hề cảm thấy thoải mái khi phải mang nó ra trước ống kính.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng to lớn mà phim Sex and the City đã tạo ra suốt hơn hai thập kỷ qua. Bộ phim được xem là bước ngoặt táo bạo trong cách truyền thông đại chúng thể hiện đời sống tình dục của phụ nữ trung niên – điều mà trước đó gần như là cấm kỵ. Carrie, Miranda, Charlotte và Samantha trở thành biểu tượng cho sự độc lập, dám yêu, dám sống hết mình và luôn trân trọng bản thân.

Phim Sex and the City cũng đã mở đường cho nhiều tác phẩm truyền hình sau này khai thác chủ đề tình yêu và các mối quan hệ một cách cởi mở, không né tránh. Dù có gây tranh cãi, bộ phim vẫn được xem là tiên phong trong việc thay đổi hình ảnh phụ nữ trên màn ảnh nhỏ – không còn chỉ là người vợ mẫu mực hay bà mẹ tận tuỵ, mà là những cá thể sống động với cảm xúc, dục vọng và khát khao riêng.

Ngày nay, khi nhắc đến phim Sex and the City, người ta không chỉ nhớ đến giày cao gót, cocktail và những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý, mà còn nhớ đến một cột mốc quan trọng trong hành trình nữ giới đòi lại quyền kiểm soát hình ảnh và tiếng nói của mình trên màn ảnh. Nhưng cũng không thể bỏ qua những góc khuất – nơi chính những diễn viên nữ phải gồng mình để “trông có vẻ tự tin” trước máy quay, trong khi thực chất là đang tìm cách thoát thân giữa đêm khuya.