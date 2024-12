Xem phim Sex and the City hơn 20 năm mới nhận ra mọi cảnh nóng đều có thật ngoài đời

Các fan của loạt phim truyền hình Sex and the City cùng hai phần điện ảnh đều không lạ gì với đời sống tình dục của dàn nữ chính. Cùng với đó là nhiều cảnh nóng điên rồ khiến mọi người thầm nghĩ “chắc chỉ có trên phim chứ ngoài đời ai làm vậy”. Nhưng sự thật là chúng đều từng xảy ra ngoài đời thực.

Theo nữ diễn viên Cynthia Nixon - người thủ vai Miranda Hobbes trong sáu mùa Sex and the City và ba phần phim Sex and the City (2008), Sex and the City 2 (2010) và series And Just Like That... - chia sẻ với IMDB rằng các biên kịch có một quy tắc nghiêm ngặt và muốn tất cả các cuộc “mây mưa” của dàn nữ chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda và Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) đều dựa trên những trải nghiệm trong đời thực.

Cô nói: “Có những điều điên rồ và kỳ quặc đã xảy ra trong Sex and the City, những điều tưởng chừng như kỳ ảo nhưng họ có một quy tắc trong phòng biên kịch là không được đưa bất cứ điều gì vào một tập phim mà không thực sự xảy ra với một ai đó trong nhóm hoặc một người mà họ biết tận mắt. Không thể kiểu như 'anh chàng sửa giày của anh trai của chị gái cha tôi kể lại’. Do đó mà những điều kỳ quặc về thể xác, tình dục đã xảy ra thì chúng thực sự đã xảy ra. Chúng không chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Theo đúng nghĩa đen”.

Sex and the City là loạt phim truyền hình kéo dài từ năm 1998 đến 2004 kể về cuộc sống của bốn người bạn nữ sống tại Thành phố New York, gồm nhà báo viết bài xã luận Carrie Bradshaw , chuyên gia quan hệ công chúng Samantha Jones, quản lý phòng tranh Charlotte York và luật sư Miranda Hobbes (do Cynthia Nixon thủ vai). Phim được kể dưới góc nhìn của Carrie thông qua chuyên mục Sex and the City trên tờ The New York Observer của Carrie, đề cập đến tình dục và các mối quan hệ và tình bạn. Sex and the City nhận được vô vàn lời khen ngợi với lượt xem cao ngất, đồng thời thay đổi luôn quan điểm yêu đương của phụ nữ Mỹ.

Sau sáu mùa phát sóng, Sex and the City kết thúc vào năm 2004, suốt thời gian này, phim nhận được 50 đề cử Emmy Awards (giải thưởng truyền hình Mỹ), trong đó giành 7 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Sarah Jessica Parker, một giải phụ xuất sắc nhất dành cho Cynthia Nixon.

Ngoài ra, series này nhận hai giải SAG (Giải thưởng nghiệp đoàn diễn viên Mỹ) cho dàn nữ diễn viên xuất sắc. 24 lần đề cử Quả cầu vàng, có 8 lần được giải Series truyền hình hay nhất cùng nhiều giải diễn xuất giành cho Sarah Jessica Parker và Kim Cattrall.