Xem phim kinh dị Việt 2025 mà sợ chán còn hơn sợ ma

Những năm qua, kinh dị luôn là “mảnh đất màu mỡ” để các nhà làm phim Việt khai thác. Bởi đặc thù kinh phí không quá cao, khán giả Việt thích những thứ gì đó rùng rợn và tâm linh, khả năng hồi vốn cao… nên người người, nhà nhà làm phim kinh dị. Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của thể loại này. Song, số lượng thì nhiều, còn chất lượng thì chẳng đáng là bao.

Doanh thu thấp, “tháo chạy” khỏi rạp

Bên cạnh một vài phim thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay, hàng chục phim kinh dị Việt còn lại đều bết bát. Không những thế, drama xung quanh những tác phẩm này còn nhiều chẳng kém gì showbiz Việt. Ra mắt hôm 26/9, Đồi Hành Xác có doanh thu tệ hại, thậm chí có hôm chỉ bán được chưa đến 30 triệu đồng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng ra tận rạp để quay lại những suất chiếu kín vé nhưng không có khán giả đến xem rồi bị hủy và cho rằng bị “chơi xấu”. Trên thực tế, thời điểm đó Hà Nội bị lụt nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường. Không chỉ riêng Đồi Hành Xác mà nhiều phim khác cũng gặp tình trạng tương tự khi người xem không thể di chuyển đến rạp. Cuối cùng, tác phẩm của Lương Đình Dũng rút khỏi phòng vé ngày 5/10 với doanh thu vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng.

Đồi Hành Xác

Trước đó, một phim kinh dị khác là Tìm Xác cũng rút khỏi rạp. Sau một tuần công chiếu, phim bỏ túi 42 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với hai bộ phim trước do Nhất Trung sản xuất là Quỷ Nhập Tràng và Ma Da. Đồng thời, chất lượng phim cũng bị khán giả chỉ trích. Ê-kíp quyết định ngừng chiếu để “tránh bão” khi Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đổ bộ dịp 30.04. Sau đó, phim đổi tên thành Tìm Xác: Ma Không Đầu và ra rạp lại vào tháng 6 nhưng doanh thu không được như kỳ vọng.

Song, thành tích của Tìm Xác: Ma Không Đầu đã là ước mơ của nhiều phim kinh dị khác. Năm Mười của đạo diễn Tấn Hoàng Thông chỉ bỏ túi vỏn vẹn 2.3 tỷ đồng. Thai Chiêu Tài khá khẩm hơn khi cán đích với gần 3 tỷ đồng. Các tác phẩm khác như Khế Ước Bán Dâu, Cô Dâu Ma, Cải Mả… đều chỉ dừng ở mốc 10-30 tỷ đồng. Tính luôn cả kinh phí làm phim và quảng bá, các tác phẩm này đều lỗ cho tới lỗ nặng.

Tìm Xác: Ma Không Đầu

Chất lượng tệ hại, kịch bản vay mượn

Công bằng mà nói, phim kinh dị Việt được xem là dễ kiếm tiền nhưng doanh thu không cao, đa số chỉ ở mức 30-40 tỷ đồng. Do đó, để tối ưu hóa chi phí, các nhà làm phim thường sản xuất theo kiểu “mì ăn liền”, giới hạn bối cảnh, ít đầu tư về mặt kịch bản. Âm Dương Lộ có một câu chuyện cũ kỹ và dễ đoán, hơn nửa thời lượng phim diễn ra trên chiếc xe cứu thương với chỉ hai diễn viên là Bạch Công Khanh và Tuấn Dũng. Nửa sau phim bỗng chuyển sang ngôn tình khi nhân vật của Lan Thy xuất hiện mà đến 99% khán giả đều biết thân phận thật sự của cô. Cuối cùng, phim khép lại một cách nhàm chán và nhạt nhòa.

Năm Mười có chất lượng thảm họa, kém cả nhiều phim tốt nghiệp của sinh viên chiếu trên nền tảng YouTube. Kịch bản tệ hại, tình tiết phi lý, màu phim, góc quay xấu, âm thanh như đấm vào tai là những gì mà khán giả nhớ tới tác phẩm này. Tương tự, Đồi Hành Xác khiến người xem ngơ ngác không hiểu mình vừa xem gì. Nội dung cẩu thả, lan man, yếu tố hù dọa lỗi thời, kỹ xảo… không khác gì dựng bằng phần mềm văn phòng. Dù không có mưa lũ, phim cũng chẳng thể nào mà thành công nổi.

Âm Dương Lộ

Cô Dâu Ma và Cải Mả là hai phim kinh dị Việt nhưng kịch bản có nhiều nét vay mượn từ phim nước ngoài. Bộ phim hợp tác Việt - Thái có Rima Thanh Vy đóng chính khiến khán giả nhớ đến Ready or Not (2019). Cả hai đều xoay quanh một cô dâu được gả vào nhà hào môn nhưng thực chất là có giao kèo với quỷ để đổi sự giàu sang. Việc họ hiến tế con dâu theo nghi lễ lẫn cái kết đều không khác gì “bản gốc”.

Trong khi đó, Cải Mả lại giống Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma (2024) đến 70-80%. Câu chuyện phim cũng xoay quanh một vụ cải táng mộ tổ tiên rồi phát hiện ra thêm nhiều bí mật. Không những thế, việc phần mộ bí ẩn nằm chung địa điểm là nguồn cơn mọi thứ cũng na ná nhau.

Sự lười biếng của khâu kịch bản thể hiện rõ nhất qua Quỷ Nhập Tràng và Tìm Xác: Ma Không Đầu. Cả hai đều nằm trong Vũ Trụ Linh Dị Ngũ Hành của Nhất Trung cùng với Ma Da. Không dừng lại ở đây, cả ba phim cũng có cùng một đường dây câu chuyện như được nhân bản cái khung rồi thêm thắt nhân vật, tình tiết cho khác nhau. Nếu để ý kỹ, khán giả không khó nhận ra công thức chung là những đoạn nhân vật đau khổ cùng nhạc nền tình cảm kéo dài, đi kèm một cú twist “giấc mơ” ở cuối phim. Doanh thu giảm sút của Tìm Xác: Ma Không Đầu so với hai phim trước là một lời cảnh tỉnh cho Nhất Trung với các tác phẩm tiếp theo.

Đèn Âm Hồn

Dù đạt doanh thu hơn 100 tỷ, Đèn Âm Hồn thực chất là một bộ phim dở, cả về nội dung lẫn diễn xuất. Câu chuyện lấy cảm hứng từ Chuyện Người Con Gái Nam Xương nhưng cách triển khai vụng về, nhiều tình tiết thừa thãi. Không ít khán giả chỉ trích cách xây dựng nhân vật bà đồng của Hoàng Kim Ngọc và cõi âm là sự học lỏm trắng trợn loạt phim Insidious của James Wan. Thời điểm ra mắt hợp lý và chiêu trò marketing của Hoàng Nam là cứu cánh của bộ phim. Nhưng liệu điều đó sẽ kéo dài bao lâu?

Thai Chiêu Tài và Dưới Đáy Hồ là hai phim có ý tưởng tốt nhưng cách triển khai kịch bản còn nhiều hạn chế. Đạo diễn Trần Hữu Tấn và Trần Nhân Kiên đều quá lan man vào câu chuyện của các nhân vật và các cảnh kinh dị dạng máu me mà quên mất việc xây dựng một bầu không khí rùng rợn, hù dọa chất lượng mới là thứ khán giả cần. Cuối cùng, người xem không sợ ma mà chỉ sợ buồn ngủ vì tình tiết quá dễ đoán và lan man mà thôi.

Khán giả không còn quá mặn mà với phim kinh dị

Một phần lớn khiến phim kinh dị không còn được ưa chuộng nằm ở việc các thể loại khác có sự phát triển vượt bậc. Mọi năm, phim chiến tranh do Nhà Nước thực hiện thường mang đậm tính tuyên truyền nên chỉ được chiếu hạn chế, doanh thu không đáng là bao. Song, cơn sốt Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và Mưa Đỏ cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Giờ đây, các doanh nghiệp Nhà Nước đã biết cách làm phim chạm đến trái tim khán giả và sẽ là một “thế lực” đáng gờm ngoài phòng vé.

Mưa Đỏ và Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đã khiến khán giả phải thay đổi cách nhìn với dòng phim chiến tranh

Không chỉ dòng phim chiến tranh, thể loại hành động trong năm 2025 cũng bùng nổ mạnh mẽ. Trước đây, dòng phim này từng có thời được ưa chuộng khi Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn về nước kết hợp làm phim. Vì nhiều lý do, thể loại hành động dần rơi vào quên lãng. Một vài điểm sáng hiếm hoi như Hai Phượng (2022) chưa đủ kéo lại niềm tin khán giả. Song, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương với sự chỉn chu trong khâu dàn dựng, biên đạo đánh đấm đến nơi đến chốn đã mang đến một bộ mặt khác cho thể loại này.

Những bộ phim đề tài gia đình vẫn luôn có lượng khán giả riêng đông đảo. Tuy nhiên, các nhà làm phim đã biết kết hợp theo nhiều yếu tố để làm mới tác phẩm. Nhà Gia Tiên dùng tâm linh để nói lên tình cảm anh em và sự quan trọng của truyền thống gia đình. Mang Mẹ Đi Bỏ có sự phối hợp với Hàn Quốc, kể câu chuyện ngặt nghèo khi người con bệnh tật phải nuôi mẹ mất trí. Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng khai thác câu chuyện làm idol mới mẻ của giới trẻ…

Tử Chiến Trên Không cho thấy các nhà làm phim Việt có thể mang đến những tác phẩm hành động không thua kém gì bom tấn Hollywood

Mang Mẹ Đi Bỏ là một tác phẩm đề tài gia đình thắng cả về doanh thu lẫn chất lượng

Trong khi đó, đa phần phim kinh dị Việt vẫn đi vào lối mòn với chất lượng tầm trung, thiếu sáng tạo. Bối cảnh đơn giản, kịch bản cũ kỹ, thiếu sáng tạo. Đồng thời, ê-kíp chỉ tập trung vào các pha hù dọa bằng âm thanh gây giật mình. Những bộ phim như thế ngập tràn trên toàn thế giới. Thậm chí, các phim kinh dị tầm trung đến từ Indonesia hay Thái Lan còn làm tốt hơn. Lâu dần, khán giả Việt không còn quá mặn mà với thể loại kinh dị khi có thể tiếp cận những tác phẩm khác tốt hơn nhiều lần.

Công bằng mà nói, 2025 đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim Việt khi có nhiều bộ phim lập kỷ lục mới. Các tác phẩm nội địa liên tục đánh bại phim ngoại trong khi cách đây vài năm, phim trong nước đều phải tính lịch để né bom tấn Hollywood, Hàn Quốc. Đây là một tín hiệu đáng mừng và trong năm 2026 có đến gần 70 phim Việt sẽ ra rạp. Song, nếu các nhà làm phim chỉ nghĩ đến chuyện “đánh nhanh rút gọn”, làm phim chỉ để ra rạp và câu tiền khán giả thì những thảm họa phòng vé sẽ còn mãi và niềm tin mới gây dựng được sẽ nhanh chóng không còn.