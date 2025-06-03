Xem máy bay Ý vẽ tranh trên bầu trời Rome khiến khán giả trầm trồ
Hải Yến |
Đội bay biểu diễn Frecce Tricolori của Không quân Ý đã trình diễn tại một buổi trình diễn hàng không ở Ladispoli, gần Rome ngày 1/6.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
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