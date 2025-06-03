HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN DR.BLUE
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xem máy bay Ý vẽ tranh trên bầu trời Rome khiến khán giả trầm trồ

Hải Yến |

Đội bay biểu diễn Frecce Tricolori của Không quân Ý đã trình diễn tại một buổi trình diễn hàng không ở Ladispoli, gần Rome ngày 1/6.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 1.

Sự kiện này thu hút đông đảo khán giả đến xem màn trình diễn ngoạn mục của đội bay.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 2.

Frecce Tricolori, tên chính thức là 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, được thành lập vào ngày 1/3/1961 và có trụ sở tại căn cứ không quân Rivolto, tỉnh Udine.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 3.

Đội bay sử dụng máy bay huấn luyện phản lực 2 chỗ ngồi Aermacchi MB-339-A/PAN, có khả năng đạt tốc độ 898 km/h ở mực nước biển.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 4.

Với đội hình gồm 10 máy bay, Frecce Tricolori là đội bay biểu diễn đồng thời lớn nhất thế giới.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 5.

Buổi trình diễn tại Ladispoli là một phần trong lịch trình biểu diễn năm 2025 của Frecce Tricolori, gồm nhiều sự kiện ở Ý và châu Âu.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 6.

Ngày 2/6/2025, đội bay cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm Festa della Repubblica tại Rome, với màn bay qua thành phố để kỷ niệm ngày Quốc khánh Ý.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 7.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 8.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 9.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 10.

Xem màn trình diễn hàng không của đội bay Frecce Tricolori tại Rome gây ấn tượng mạnh - Ảnh 11.

Chuyên gia review: "Tôi sẽ khuyên mọi người dùng mẫu điện thoại này thay vì S25 Ultra"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Rome

sự kiện

biểu diễn

trình diễn

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại