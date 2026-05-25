Xem máy bay Osprey Mỹ lượn lờ trên thủ đô Venezuela

Hoàng Vân
|

Hôm 23/5, Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tại thủ đô Caracas của Venezuela, mô phỏng tình huống khẩn cấp và sơ tán tiềm tàng tại đại sứ quán của họ.

Máy bay Bell-Boeing V-22 Osprey của Mỹ thực hiện diễn tập sơ tán ở Caracas, Venezuela, ngày 23/5/2026.

Cuộc tập trận được chính quyền Venezuela cho phép. Đây là cuộc diễn tập quân sự đầu tiên của Mỹ được tổ chức tại nước này sau khi bắt cóc cựu Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 2 máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ, đã hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ, cũng như các tàu hải quân tiến vào vùng biển Venezuela ở biển Caribe.

Phái đoàn Mỹ đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh máy bay hạ cánh gần khu phức hợp, đồng thời tuyên bố đây là một "cuộc diễn tập phản ứng quân sự".

"Đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng của quân đội là một yếu tố then chốt trong sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, cả ở Venezuela và trên toàn thế giới", thông báo của Đại sứ quán cho biết.


Các dấu hiệu trên máy bay cho thấy chúng thuộc Phi đội máy bay cánh quạt nghiêng tầm trung 263 của Thủy quân lục chiến.

Đơn vị này đóng quân trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, hiện đang hoạt động ở vùng biển Caribbean. Đây là con tàu đã đưa ông Maduro và vợ đến Mỹ ngay sau khi bị bắt cóc.

Các hoạt động của Lầu Năm Góc đã gây ra một cuộc biểu tình nhỏ trong thành phố. Gần 100 nhà hoạt động đã tập trung lên án cuộc tập trận này là một "sự sỉ nhục" đối với quốc gia.

Những người biểu tình được nhìn thấy cầm cờ Venezuela với dòng chữ "Không chấp nhận cuộc tập trận của Mỹ".

Vụ bắt cóc cựu Tổng thống Venezuela đã khiến nước này phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Chính quyền lâm thời nước này đã tích cực hợp tác với Mỹ kể từ sau cuộc đột kích.

Ông Maduro hiện vẫn đang bị giam giữ tại Mỹ với nhiều cáo buộc, trong đó có buôn bán ma túy. Ông kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là "tù binh chiến tranh".

Theo RT
