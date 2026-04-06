Xem lính Nga thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm và phải trả giá bằng mạng sống

Aleksey Kongro - lính thủy đánh bộ Nga, thiệt mạng sau khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm.

Một đoạn video được quay bằng UAV lan truyền trên các kênh Telegram: Một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang, mang vác nặng, chạy băng qua một cánh đồng dưới làn đạn liên tục.

Người đàn ông đó tên là Aleksey Kongro - một lính thủy đánh bộ Nga, và trận chiến cuối cùng của anh đã cho thấy một số thực tế của các hoạt động chiến đấu ở Ukraine: Địa hình trống trải, UAV FPV và hỏa lực súng cối, nơi mỗi bước đi là một sự lựa chọn giữa nỗi sợ hãi và nghĩa vụ.

Kongro phục vụ trong Trung đoàn Thủy quân lục chiến 177 thuộc cụm lực lượng "Trung tâm" của Nga ở hướng Dobropillia.

Anh đến mặt trận vào tháng 2/2026 và nhanh chóng khẳng định mình là một chiến binh điềm tĩnh, kỷ luật. Vào đêm trước khi hy sinh, Kongro được giao một nhiệm vụ mà nhiều người trong đơn vị anh cho là gần như vô vọng.

Các đơn vị tấn công của Nga vừa kiểm soát được một tuyến rừng gần Belitsky, nhưng vì các vị trí này mới giành lại được, nên không có đạn dược hay tiếp tế.

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe cộ là bất khả thi - trong điều kiện đó, các phương tiện gần như ngay lập tức bị UAV tấn công của Ukraine phá hủy.

Chờ đến đêm hoặc điều kiện thời tiết yên tĩnh hơn cũng không phải là một lựa chọn: Các đơn vị tiền tuyến cần hỗ trợ khẩn cấp và các chiến binh cần giúp đỡ ngay lập tức. Nhiệm vụ được giao cho Kongro.

Anh bắt đầu cuộc hành trình đi bộ băng qua địa hình trống trải, trơ trọi, nơi bất kỳ người nào di chuyển đều trở thành mục tiêu dễ bị phát hiện.

Trọng lượng của gánh nặng và trang bị khiến chuyển động của anh ta càng dễ bị chú ý hơn. Nhưng chỉ một chút chậm trễ cũng có thể cướp đi sinh mạng của đồng đội anh ta, những người bị bỏ lại phía sau nơi rừng cây mà không có đạn dược.

Khi Kongro bước ra chỗ trống, lực lượng Ukraine nhanh chóng phát hiện ra anh ấy. Đầu tiên, tiếng súng cối gầm rú - những cột bụi đen bắn lên trời từ nhiều điểm rơi gần đó.

Trong điều kiện bình thường, một người lính sẽ lập tức nằm rạp xuống đất, nhưng ngay cả việc dừng lại tạm thời cũng đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn anh ấy sẽ trở thành mục tiêu.

Kongro bắt đầu chạy nhẹ, cố gắng giữ nhịp thở đều và không để các đơn vị Ukraine ổn định hỏa lực.

Ngay sau đó, UAV FPV xuất hiện. Một tiếng chói tai báo hiệu sự tiếp cận của một chiếc UAV tấn công. Kongro bắt đầu đổi hướng đột ngột và giật cục.

Chiếc UAV đầu tiên rơi xuống gần đó và không phát nổ. Chiếc thứ hai bắn trượt và phát nổ cách đó 5m. Chiếc thứ 3 bị anh bắn hạ bằng chính hỏa lực của mình - từ khẩu súng trường.

Các UAV xuất hiện liên tiếp. Kongro không đếm nổi, chỉ tập trung vào hai việc: Giữ vũ khí sẵn sàng và không lạc đường đến bìa rừng.

Theo ước tính của phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kots, người đầu tiên kể lại câu chuyện này, Kongro đã né tránh một số UAV và bắn hạ hơn chục chiếc UAV FPV, trong khi phải chịu đựng hỏa lực súng cối liên tục gần như suốt quãng đường.

Khi Kongro cuối cùng cũng đến được bìa rừng, anh gần như không còn sức lực để chủ động di chuyển. Nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ: Vận chuyển đạn dược và vật tư đến vị trí mới kiểm soát được, giao lại cho đồng đội và nhờ đó đảm bảo hiệu quả chiến đấu của nhóm tấn công.

Vào thời điểm này, hành động của anh không còn đơn thuần là "anh hùng" nữa, mà trở thành hành động mang tính chiến thuật thuần túy: Một người lính còn sống, di chuyển trên một con đường cực kỳ nguy hiểm, đã giúp giữ vững vị trí trong khu vực này.

Tuy nhiên, cuộc pháo kích vẫn không dừng lại ngay cả sau khi Kongro đạt được mục tiêu. Các đơn vị Ukraine tiếp tục tấn công vị trí này và vào lúc đó, anh đã hy sinh.

lính Nga thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm và phải trả giá bằng mạng sống - Báo Giáo dục và Thời đại

Theo South Front

