Xem lại clip Celine Dion hát khi bị bạo bệnh, khán giả càng sốc trước sân khấu đỉnh cao tại Olympic Paris 2024!

Sân khấu tái xuất của Celine Dion tại Olympic Paris 2024 vẫn. Mới đây, 1 đoạn clip nhận về hơn 2 triệu view trên TikTok đã cắt trích đoạn cực kì xúc động trong bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion, thể hiện cơn “ác mộng” kinh hoàng nhất của diva người Canada giai đoạn mất đi giọng hát của mình.

Đoạn clip so sánh giọng hát trước và sau bạo bệnh của Celine Dion mang về hơn 2 triệu view

Vào tháng 12/2022, Celine Dion thông báo rằng cô đang trải qua căn bệnh hiểm nghèo có tên hội chứng người cứng người (stiff-people syndrome), bệnh lý thần kinh trung ương gây ra sự cứng cơ và co thắt cơ. Điều này khiến Celine Dion rất khó để cô có thể hát trôi chảy: "Khi tôi muốn hát, tôi có cảm giác như có ai đó bóp cổ họng mình. Tôi không thể hát cao hay thấp, điều đó chỉ khiến tôi bị chuột rút".

Sau đó, Celine Dion đã cố gắng hát một đoạn đơn giản, và những gì nhận về có thể xem là cơn ác mộng lớn nhất với những nghệ sĩ xem giọng hát là tài sản quý giá nhất. Để chống chọi với bệnh tật, cô kiên trì tập luyện năm ngày một tuần nhưng cơ thể vẫn không cải thiện nhiều.

Căn bệnh buộc nữ danh ca phải hủy bỏ chuyến lưu diễn ở châu Âu dự kiến bắt đầu vào tháng 2/2023 cũng như toàn bộ các dự án âm nhạc. Để có được ngày hôm nay, Celine Dion quả thực đã trải qua một quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, tưởng chừng như phải rời bỏ sân khấu vĩnh viễn. Celine Dion từng chia sẻ về sự khởi phát của hội chứng người cứng trong một cuộc phỏng vấn. "Các cơn co thắt có xu hướng bắt đầu ở cổ họng của tôi, nhưng chúng cũng có thể xảy ra ở bụng, cột sống và xương sườn. Tôi thích nấu ăn và khi tôi cố gắng giữ tay ở một vị trí nhất định trong khi nấu, tôi không chỉ bị chuột rút mà còn bị cơn đau nghiêm trọng đến mức có khi gãy cả xương sườn dày vò".

Màn trình diễn của Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Và sự trở lại của Celine Dion tại Olympic Paris 2024 là minh chứng rõ nhất về nghị lực phi thường, tình yêu sân khấu khổng lồ của nữ danh ca My Heart Will Go On. Có lẽ không ai có thể quên sau khi ngọn đuốc Olympic Paris 2024 được thắp lên, Celine Dion xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần ngay giữa ngọn tháp Eiffel - biểu tượng của Paris, với màn đệm piano của nghệ sĩ David Foster. Diva người Canada cất cao giọng hát với L'hymne À L'amour, bản tình ca kinh điển từng gắn liền với huyền thoại nhạc Pháp Édith Piaf.

Trải qua bao biến cố, giọng hát của Celine Dion quả thực vẫn khiến khán giả "nổi da gà" khi cất lên. Đầy trữ tình, dạt dào cảm xúc và cũng đầy sang trọng, đó chính là Celine Dion mà cả thế giới vẫn luôn ngưỡng mộ. Tiếng hát của cô như vang vọng khắp Paris, sưởi ấm hàng triệu trái tim và thắp lên bao niềm hi vọng. Màn mưa nặng hạt vây quanh lấy Celine Dion trong lúc tháp Eiffel cùng cô tỏa sáng rực rỡ càng khiến hình ảnh thêm ấn tượng. Được biết, để đảm bảo chất lượng âm thanh, đại đa số các tiết mục hát trong chương trình đều được thu âm trước để đảm bảo không có sự cố nào, tuy nhiên BTC Olympic Paris 2024 xác nhận tiết mục của Celine Dion là hát live 100%, càng khiến thế giới thêm thán phục nữ nghệ sĩ!