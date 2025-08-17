HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xem F-22 Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Putin qua eo biển Bering

Hoàng Vân |

Kremlin vừa chia sẻ video ghi lại cảnh chiến đấu cơ F-22 Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Nga Putin khi máy bay này bay qua eo biển Bering.

Các máy bay chiến đấu dường như đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Elmendorf, nơi vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 1.

Theo các nguồn tin, việc hộ tống bằng máy bay F-22 là quy trình an ninh tiêu chuẩn dành cho các quan chức cấp cao rời khỏi không phận Mỹ.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 2.

Sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo, mặc dù họ không công bố bất kỳ thỏa thuận nào về xung đột Ukraine.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin mô tả cuộc gặp là mang tính xây dựng, trong khi Tổng thống Trump gọi đó là "ấm áp", đồng thời nói thêm rằng, các bên "đã gần đến hồi kết" của cuộc xung đột.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 4.

F-22 Raptor là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, chiếm ưu thế trên không, do Lockheed Martin và Northrop Grumman chế tạo.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 5.

Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ như chiếm ưu thế trên không, tấn công chính xác, tình báo, giám sát và trinh sát.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin: F - 22 Raptor cất cánh từ Căn cứ Elmendorf - Ảnh 6.

Alaska được cho là nơi đóng quân của hai phi đội F-22, cùng với hai phi đội máy bay chiến đấu F-35 hiện đại hơn được cho là đang đồn trú tại Căn cứ Không quân Eielson gần đó.

