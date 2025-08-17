Các máy bay chiến đấu dường như đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Elmendorf, nơi vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Xem F-22 Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Putin qua eo biển Bering
Hoàng Vân |
Kremlin vừa chia sẻ video ghi lại cảnh chiến đấu cơ F-22 Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Nga Putin khi máy bay này bay qua eo biển Bering.
