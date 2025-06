Xem diễn tập tình huống bảo vệ nguyên thủ

Từ ngày 5 đến 8/6, người dân TP.HCM có dịp hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc biệt tại đại lộ Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là sự kiện lớn do Bộ Công an chủ trì tổ chức, hướng tới chào mừng 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).