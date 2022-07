Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết việc cứu nạn, cứu hộ yêu cầu chiến sĩ có nghiệp vụ, sức khỏe, dẻo dai và sáng tạo để đưa ra phương án cứu nạn, cứu hộ hiệu quả nhất. Chung kết phần thi sáng 2/7, đội thi Công an tỉnh Nghệ An đã giành 2 giải nhất.