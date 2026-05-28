Xem chiến đấu cơ Kazakhstan hộ tống máy bay chở ông Putin tới Astana

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đích thân đón tiếp tại sân bay.

Các dàn nhạc quân đội và thanh niên đã tham gia vào lễ đón tiếp, trong khi đội danh dự đại diện cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan xếp hàng dọc đường băng.

Sau đó, bộ phận báo chí của ông Tokayev xác nhận máy bay chở tổng thống Nga đã được các chiến đấu cơ Kazakhstan hộ tống từ lúc vượt qua biên giới nước này cho đến khi hạ cánh xuống Astana.

Chuyến thăm theo lời mời của Tổng thống Tokayev, diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, trùng với hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Ông Putin cũng dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á - Âu tối cao (SEEC).

Các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến ​​sẽ tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương rộng hơn.

Điện Kremlin mô tả quan hệ giữa Nga và Kazakhstan đang ở mức "đặc biệt cao".

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại - một hình thức ngoại giao tương đối hiếm gặp mà Nga cho rằng đang phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa hai nước.

Các sự kiện chính sẽ ​​diễn ra vào ngày 28/5, khi hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ hội đàm trước khi giám sát việc ký kết một gói các thỏa thuận song phương.

Các quan chức Nga cho biết, hai bên đã chuẩn bị 16 văn kiện để ký kết, trong đó có tuyên bố chung về nền tảng tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân Nga và Kazakhstan.

Các thỏa thuận liên quan đến hợp tác năng lượng, kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan cũng dự kiến ​​sẽ được thảo luận.

Lần cuối cùng Tổng thống Putin đến thăm Kazakhstan là vào tháng 11/2024, trong khi Tổng thống Tokayev đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào năm ngoái.