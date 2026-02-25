Xem camera ở nhà sau Tết, con cháu sững người khi thấy điều bố đang làm

Những ngày sau Tết, mạng xã hội lại rộ lên loạt video “trước và sau Tết” khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Khi còn trong kỳ nghỉ, nhà cửa rộn ràng tiếng nói cười của con cháu. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, khi mọi người trở lại thành phố học tập, làm việc, không gian lại trở nên vắng lặng, chỉ còn ông bà, bố mẹ ở lại.

Giữa hàng loạt clip mang màu sắc xúc động ấy, một đoạn video lại gây chú ý theo cách hoàn toàn khác.

Clip: Tiktok@Thảo Títt

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ: “Cũng giống mọi người check camera sau Tết mà lạ lắm. Hết Tết là khi game thủ PUBG quay trở lại”. Thay vì hình ảnh người bố buồn rầu vì con cái đi xa, camera trong nhà ghi lại cảnh ông ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, chăm chú chơi game như chưa từng có “khoảng lặng” nào sau Tết.

Trong video, người bố tóc đã bạc trắng nhưng thao tác chuột, bàn phím vô cùng nhanh nhẹn. Từng cú lia, từng pha xử lý dứt khoát cho thấy ông không hề “tay mơ” mà là một game thủ thực thụ của tựa game bắn súng sinh tồn đình đám - PUBG.

Hình ảnh này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Bởi lâu nay, nhiều người vẫn mặc định game online là “đặc quyền” của giới trẻ. Việc một ông bố lớn tuổi vẫn miệt mài với đam mê khiến không ít bạn trẻ bật cười, thậm chí thấy chính mình trong tương lai.

Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận hài hước xuất hiện:

“Tự nhiên nhìn thấy tuổi già của mình”

“Chắc lúc bằng tuổi ông thì tôi sẽ xem lại Conan, chồng tôi cày Liên Quân với Đột Kích, thỉnh thoảng hai đứa ăn bánh ngọt uống trà sữa.”

“Nhìn mà thấy yên tâm ghê, hóa ra lớn tuổi rồi vẫn có thể sống đúng với đam mê, không nhất thiết phải buồn bã vì con cái đi xa.”

Hiện đoạn video vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.