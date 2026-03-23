Xem anh Tây đi lấy đồ giặt 'bị' chủ tiệm kéo vào hát karaoke, dân mạng bật cười

Hoàng Hà/VTC News |

Cư dân mạng rôm rả bình luận về chàng Tây ở Nha Trang đi lấy đồ giặt nhưng không về nổi vì chủ tiệm "nhét mic vào tay" rủ rê hát karaoke, lại còn mời ăn trứng.

Clip chàng Tây hát karaoke cùng chủ tiệm giặt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @local_lou)

Anh chàng Louis (người Anh) đi du lịch đến vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Vì chơi dài ngày nên anh phải đem quần áo bẩn ra tiệm giặt. Khi Louis ra lấy đồ gặp đúng lúc chủ tiệm đang hát karaoke và được mời vào hát cùng cho vui.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, anh chàng người Anh kể: "Tôi thấy người Việt Nam rất yêu thích karaoke. Tôi vừa đến đứng chờ thì họ 'nhét' mic vào tay, lại còn bồi bổ thêm quả trứng". Louis vừa hát thì cả gia đình chủ tiệm đồng loạt vỗ tay.

Thêm một chi tiết thú vị nữa là khi chủ tiệm giặt trả lại tờ 200 nghìn đồng được tìm thấy trong túi chiếc quần mà Louis mang đến giặt trước đó, vị khách muốn "bo" luôn số tiền này cho chủ tiệm nhưng bà nhất quyết không lấy.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bật cười khi theo dõi diễn biến, khen ngợi Louis vừa thân thiện vừa hát hay, đồng thời rôm rả bàn về tính yêu ca hát và thân thiện của người Việt Nam: "Sơ hở là bị nhét mic, đúng đặc sản Việt Nam luôn. Anh Louis may là mới được ăn trứng thôi đấy, chứ gặp mấy 'chiến thần' karaoke khu phố là họ còn mời thêm cả đĩa mồi với vài lon bia thì có khi quên luôn đường về Anh quốc".

"Lần sau Louis có đi giặt đồ thì nhớ khởi động giọng trước ở nhà, chứ tầm này là Nha Trang không chỉ có sóng biển mà còn có 'sóng nhạc' dập dìu lắm"; "Đồ thì đã khô mà cổ họng Louis thì chắc là đang khát vì thiếu bia. Một trải nghiệm du lịch quá sức thực tế. Khách tiệm giặt ủi lúc đi, trở thành ca sĩ triển vọng lúc về"...

Mai Chi bình luận: "Thật là một trải nghiệm khó quên. Không phải ở quốc gia nào mà du khách cũng được mời vào hát như tại Việt Nam. Chắc anh chàng về kể với bạn bè, người thân rằng sang Việt Nam liền có người hâm mộ, chắc chẳng ai dám tin".

Xem anh Tây đi lấy đồ giặt 'bị' chủ tiệm kéo vào hát karaoke, dân mạng bật cười- Ảnh 1.

Dân mạng thích thú bình luận rằng chắc anh chàng ở lại thêm một thời gian thì nghiện karaoke còn hơn người bản địa. (Ảnh chụp màn hình)

Văn hóa karaoke ở Việt Nam cũng là chủ đề mà nhiều người bàn luận: "Người Việt đam mê karaoke... Sơ hở là có loa kéo, vui cũng hát, buồn cũng hát, mà không vui không buồn cũng làm vài bài cho nó... có không khí. Anh Tây cầm mic vào tay là tự nhiên thấy mình như ca sĩ hạng A, bất kể tông giọng" .

Trang Anh viết: "Đam mê này nó ngấm vào máu rồi Louis ơi. Đi giặt đồ mà được mời hát là còn nhẹ đấy, có khi đi đổ rác cũng bị giữ lại làm một bản song ca rồi mới cho về. Người Việt có thể thiếu gì chứ quyết không thể thiếu tâm hồn nghệ sĩ và một chiếc mic đầy pin".

Tùng Quang chia sẻ: "Louis chắc chưa thử cảm giác ngồi ăn nhậu vỉa hè, khói nghi ngút mà xe máy cứ lướt qua sát sạt bên tai đâu. Bạn bè quốc tế sang đây cứ bảo người Việt mình ai cũng có thần kinh thép, vừa nhìn dòng xe mà phong thái vẫn ung dung như đang ngồi nhà hàng 5 sao vậy. Bạn tôi người Pháp sang đây nhậu là các bàn xung quanh toàn vào mời mấy chén dù không quen".

