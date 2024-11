Xe "xiên bẩn" chiếm sóng cõi mạng chỉ bởi tấm bảng, khẳng định "bẩn" nhưng nhiều người vẫn vây quanh

Trên đường phố Hà Nội, đặc biệt tại những cổng trường học, không khó để bắt gặp những chiếc xe nhỏ bán viên chiên được các cô chú bán dọc được thường được gọi với cái tên khá “thân thương” là “xiên bẩn”. Đây có lẽ là món ăn đường phố yêu thích của nhiều người bất chấp việc nó có thực sự “bẩn” hay không.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ hình ảnh một xe “xiên bẩn” trước một cổng trường đại học ở Hà Nội với những câu quảng cáo khá thú vị được đặt trên xe. Có thể thấy, xe viên chiên của cô dù chỉ có vỏn vẹn một vài món cùng chảo dầu nhưng có khá nhiều bạn trẻ xếp hàng vây quanh thưởng thức.

Thay vì chỉ một tấm biển quảng cáo như những xe bán trong thông thường, tấm bảng bán viên chiên của người phụ nữ bán đã xuất hiện những câu dù ngắn nhưng khá độc lạ và thú vị như: “Bân xiển: Kind of Bẩn, but still ** ngon” (Xiên bẩn: Một loại “bẩn” nhưng vẫn ngon”) hay “Sáng xân xi - Chiều xân biển” (Sáng sân si - Chiều xiên bẩn).

Những hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhận về nhiều phản hồi. Nhiều người cho rằng, vì đối tượng khách hàng của những xe viên chiên này chủ yếu là giới trẻ, các bạn học sinh nên những câu quảng cáo thú vị này có thể giúp cô bán được nhiều hàng hơn. Thậm chí, còn có nhiều người không khỏi tò mò xin địa chỉ xe “xiên bẩn” này để đến tận nơi thưởng thức.

“Dù biết bẩn nhưng nó ngon thật.”

“Có tiếng nước ngoài vào “nâng tầm” xiên bẩn. Không biết cô bán ở đâu vậy ạ?”

“Món duy nhất đã quảng cáo là “bẩn” mà vẫn đông khách”

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận bày tỏ, mặc dù “xiên bẩn” là một món ăn vặt ngon cũng như vừa túi tiền, nhưng mọi người cần chú ý không nên ăn quá nhiều bởi những nguyên liệu được dùng thường không rõ nguồn gốc và cách chế biến, bảo quản thực phẩm cũng hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện những hình ảnh này vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.