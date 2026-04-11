Xe xăng gầm cao bán chạy nhất quý 1/2026: Không phải Toyota, Hyundai, đây mới là thương hiệu có 2 cái tên lot top 5

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe động cơ đốt trong bán ra thị trường đạt 90.288 xe (con số trên chưa tính các hãng xe Trung Quốc do chưa công bố doanh số).

Trong đó, VAMA đóng góp 76.790 xe, tăng trưởng 30% so với mức 58.936 xe của cùng kỳ năm 2025. Hyundai Thành Công cũng ghi nhận mức tăng 17,64% khi bán được 13.498 xe.

Việc doanh số vẫn tăng trưởng mạnh cho thấy nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân của người dân Việt Nam đang ở mức cao.

Trong bức tranh chung đó, phân khúc xe gầm cao, máy xăng vẫn là nhóm sản phẩm thu hút khách hàng nhất. Có 5 mẫu xe đã thể hiện sức mạnh vượt trội về mặt doanh số so với phần còn lại của thị trường.

Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu xe xăng có doanh số dẫn đầu phân khúc xe gầm cao.

Mazda CX-5 dẫn đầu danh sách với 4.643 xe bàn giao đến tay khách hàng. Toyota Yaris Cross đứng ở vị trí thứ hai khi đạt mức tiêu thụ 4.166 xe. Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế vững chắc với 3.580 xe bán ra. Ford Territory xếp ở vị trí thứ tư với doanh số 3.411 xe. Mitsubishi Xforce là cái tên cuối cùng trong nhóm 5 xe bán chạy nhất với 3.261 chiếc.

Điểm chung của nhóm dẫn đầu là đều có doanh số cộng dồn trên 3.000 xe. Trong đó top 2 có doanh số trên 4.000 xe sau 3 tháng đầu năm.

Vị trí dẫn đầu của CX-5 không có sự thay đổi. Mẫu xe này liên tiếp nằm trong nhóm các xe bán chạy từ đầu năm 2025 đến nay. So với các đối thủ trong danh sách dẫn đầu, CX-5 có những con số thống kê rất tách biệt.

Khoảng cách giữa Mazda CX-5 và mẫu xe đứng thứ hai là Toyota Yaris Cross là 477 xe. Trong khi đó, nếu so với một số mẫu gầm cao nổi tiếng là có doanh số ổn định khác như Hyundai Creta (2.616 xe) hay KIA Seltos (2.325 xe), Mazda CX-5 vẫn tạo ra một khoảng cách doanh số rất lớn.

Sở dĩ CX-5 có thể liên tiếp bán chạy sang cả năm 2025 là bởi, đây là mẫu xe được đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế đẹp, bền bỉ.

CX-5 cũng đang ở cuối vòng đời và Mazda cũng đã có kế hoạch ra mắt phiên bản mới trong năm 2026. Vì thế mẫu xe này đang được giảm giá khá sâu.

Cụ thể, phiên bản Mazda CX-5 Deluxe hiện được chào chào bán với mức giá từ 685 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 64 triệu đồng so với giá niêm yết cũ của hãng.

Phiên bản Luxury cũng ghi nhận mức giảm sâu khi giá bán thực tế còn khoảng 720 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp Premium Sport, khách hàng cũng có thể mua xe với giá 780 triệu đồng thay vì mức 849 triệu đồng như trước đây.

Trong khi đó, Ford cũng có một quý được xem là th﻿ành công với 2 mẫu xe gầm cao lọt top 5 là Everest và Territory. Với Everest, model này tiếp tục khẳng định vị thế số một ở phân khúc D, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ.

Trong khi đó, Territory dù không đấu lại với một CX-5 quá mạnh vẫn ghi nhận những thành công nhất định và ngày càng khẳng định chỗ đứng ở một phân khúc cạnh tranh khốc liệt.