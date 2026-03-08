Xe thể thao đổi pin VinFast Viper tạo cơn sốt giữa thời bão giá xăng dầu

Giai đoạn đặt cọc sớm tới 15/3 với "3 lần ưu đãi" cùng đặc quyền 2,5 năm không cần lo chi phí càng khiến mẫu xe máy điện nhà VinFast tăng "độ hot".

Đổi pin tiện lợi, tiết kiệm chi phí tối đa

Sau vài năm đi làm văn phòng, anh Phạm Văn Huy (Hà Nội) có kế hoạch thanh lý chiếc xe cũ đã ngày càng "cọc cạch". Với anh, lựa chọn duy nhất là xe máy điện, thay vì một số mẫu xe tay ga trên thị trường.

"Giá xăng tăng phi mã, đi xe tay ga sẽ ngày càng tốn kém trong khi xe điện vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm hơn hẳn", anh Huy khẳng định.

VinFast Viper là cái tên được anh Huy nhắm tới bởi theo anh, đây là mẫu xe lưỡng dụng, vừa sạc pin dễ dàng tại nhà hoặc trạm sạc công cộng, vừa có thể đổi pin tại các trạm đổi pin của VinFast. Bản thân anh Huy đặc biệt thích thú với khả năng đổi pin bởi khu vực nơi anh sinh sống có hạ tầng không thuận tiện cho việc cắm sạc ở nhà. Anh cũng vô cùng tự tin bởi ngay trong quý 1 năm nay, V-Green sẽ hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên khắp cả nước, giúp chủ xe như anh dễ dàng chuyển đổi.

Tính tiện lợi của quá trình đổi pin cũng được reviewer Đình Nam đánh giá cao sau quá trình trải nghiệm. Theo anh Đình Nam, việc đổi pin được thực hiện đơn giản khi người dùng chỉ cần quét QR trên tủ đổi, thanh toán, cắm pin cũ cần đổi và nhận ngay pin mới.

"Thao tác chỉ mất 1-2 phút, thế này thì còn nhanh hơn cả đổ xăng. Đã vậy còn không phải xếp hàng như tại trạm xăng trong các giờ cao điểm", reviewer này nhấn mạnh.

Tính toán kỹ hơn về tính kinh tế của dòng xe đổi pin, anh Huy cho biết, với mức giá xăng vượt 20.000 đồng/lít như hiện nay, chi phí nhiên liệu một tháng của anh có thể lên tới 500.000 đồng. Với chính sách miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028 của VinFast, khoản chi phí này được loại bỏ.

"Theo chính sách, người dùng được miễn phí đổi pin 20 lần/ tháng, tương đương quãng đường tối thiểu 800 km, như vậy là quá hợp lý với nhu cầu của tôi", anh Huy vui vẻ nói.

Anh cũng đánh giá, với chi phí sở hữu từ 39,9 triệu đồng, Viper hiện đang ở mức dễ tiếp cận so với các dòng xe xăng cùng cỡ trên thị trường. "Chưa kể người mua còn được trả góp 0 đồng, giảm 6% giá xe theo chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh, hay hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương thêm 2% giá trị xe. Đặt cọc sớm như tôi còn được ưu đãi thêm 1 triệu đồng", anh Huy bổ sung.

Công nghệ dồi dào, vận hành tin cậy

Bên cạnh khía cạnh kinh tế, thiết kế đặc biệt của Viper là thỏi nam châm thu hút cộng đồng người dùng Việt. Anh Lê Mạnh Đức (TP.HCM) cho rằng, dù mới chỉ ngắm Viper qua ảnh nhưng anh cảm nhận rõ "chất" thể thao của mẫu xe máy điện nhà VinFast với những đường nét tạo hình mạnh mẽ. Đặc biệt, chất thể thao, cá tính của xe cũng được thể hiện ở loạt trang bị hiện đại như: khóa Smart Key, đèn LED Projector…

Điều làm anh bất ngờ là sự xuất hiện của giảm xóc đôi đi kèm bình dầu phụ trên Viper. Theo anh Đức, đây là trang bị hiếm thấy trên một mẫu xe điện, vừa giúp tạo hình ảnh mạnh mẽ cho xe, vừa giúp cho trải nghiệm vận hành êm ái hơn.

Cũng về vận hành, anh Đức nhận xét mẫu xe máy điện của VinFast đủ mạnh mẽ với khối động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000W và tốc độ 70 km/h phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Người dùng cũng hoàn toàn yên tâm sử dụng hằng ngày xe bởi Viper có thể mang 2 pin, giúp tổng quãng đường di chuyển tối đa đạt 156km. Mỗi viên pin có dung lượng 1,5 kWh, đều là loại LFP vốn được đánh giá cao về độ an toàn.

"Chất lượng hoàn thiện của xe máy điện VinFast đã hàng vạn người dùng kiểm chứng, nên tôi cũng không cần phải lo lắng gì, chưa kể xe còn có chính sách bảo hành hấp dẫn nhất thị trường, hơn xa các mẫu xe xăng", anh Đức cho hay.

Với thiết kế cá tính, trang bị hiện đại cùng lợi thế chi phí vượt trội, VinFast Viper đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với người dùng, đặc biệt khi chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc sớm chỉ kéo dài tới ngày 15/3.