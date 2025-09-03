HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe tay ga vừa về Việt Nam dân phượt thích mê: Sức mạnh, công nghệ, giá có rẻ hơn Honda, Yamaha?

N.D |

Mẫu xe tay ga Zontes 368G vừa ra mắt tại Việt Nam, được dân phượt yêu thích với sức mạnh vượt trội và giá cả hấp dẫn.

Quiz về Xe Tay Ga Zontes 368G - Dân Phượt Thích Mê
Xe tay ga vừa về Việt Nam dân phượt thích mê: Sức mạnh, công nghệ, giá có rẻ hơn Honda, Yamaha? - Ảnh 1.

Bạn có bị cuốn hút bởi mẫu xe tay ga Zontes 368G vừa ra mắt tại Việt Nam, được dân phượt yêu thích với sức mạnh vượt trội và giá cả hấp dẫn? Hãy thử sức với 8 câu hỏi thú vị dưới đây để khám phá mọi chi tiết về “người bạn đồng hành” lý tưởng cho những chuyến đi xa! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Lưu ý: Chỉ lần chọn đầu tiên được tính. Điểm số (thang 100) sẽ hiển thị ở cuối sau khi bạn trả lời các câu.

  1. Hỏi: Zontes 368G được phát triển và sản xuất bởi thương hiệu nào?

  2. Hỏi: Zontes 368G được thiết kế với mục đích chính là gì?

  3. Hỏi: Dung tích xi-lanh của Zontes 368G là bao nhiêu?

  4. Hỏi: Công suất tối đa của Zontes 368G là bao nhiêu?

  5. Hỏi: Một trong những trang bị hiếm thấy trên Zontes 368G là gì?

  6. Hỏi: Zontes 368G sử dụng loại lốp nào?

  7. Hỏi: Giá bán lẻ của Zontes 368G tại Việt Nam là bao nhiêu?

  8. Hỏi: Một trong những phụ kiện được Zontes 368G trang bị sẵn mà người dùng thường phải lắp thêm là gì?


Xe tay ga vừa về Việt Nam dân phượt thích mê: Sức mạnh, công nghệ, giá có rẻ hơn Honda, Yamaha? - Ảnh 2.
Xe tay ga vừa về Việt Nam dân phượt thích mê: Sức mạnh, công nghệ, giá có rẻ hơn Honda, Yamaha? - Ảnh 3.
Xe tay ga vừa về Việt Nam dân phượt thích mê: Sức mạnh, công nghệ, giá có rẻ hơn Honda, Yamaha? - Ảnh 4.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành quiz! Bạn có thấy Zontes 368G là mẫu xe tay ga đáng mơ ước cho những chuyến phượt không? 😎 Nếu thấy thú vị, hãy chia sẻ với bạn bè nhé!

