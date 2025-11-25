Xe tay ga 'phi thuyền' của Honda rao bán ở Việt Nam, dùng chung một thứ với xe dẫn đoàn CSGT

Một chiếc xe tay ga độc đáo thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Honda NM4-02 ABS 750 đời 2015, với thiết kế như phi thuyền, được rao bán trên thị trường xe cũ.

Mẫu xe này lần đầu xuất hiện tại các triển lãm xe ở Osaka và Tokyo vào năm 2014. Việc này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ thiết kế khác biệt: Phần đầu xe góc cạnh, cụm đèn LED sắc sảo và dáng ngồi “feet-forward”.

Không chỉ vậy, phiên bản NM4-02 còn có hai thùng chứa đồ gắn liền thân xe, tăng tính tiện dụng.Điều đáng chú ý là tư thế lái thấp, phù hợp với vóc dáng người Việt Nam.

Honda NM4-02 sử dụng động cơ SOHC 745 cc hai xi-lanh, cho công suất cực đại khoảng 54 mã lực tại 6.250 vòng/phút.Chính vì thế, xe này dùng chung nền tảng với các mẫu xe đặc chủng của CSGT Việt Nam.

Theo thông tin trong bài đăng bán, chiếc Honda NM4-02 này đã đi khoảng 12.600 km và được rao bán với giá trên 300 triệu đồng.Người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng hộp số và hệ thống phanh trước khi giao dịch.