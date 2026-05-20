Honda Vario 125 Street 2026 vừa chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với mức giá khoảng 46 triệu đồng. Phiên bản mới của mẫu xe tay ga này gây chú ý khi được Honda bổ sung phong cách thiết kế Street style cá tính, đi kèm nhiều nâng cấp về trang bị, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trước đó không lâu, PT Astra Honda Motor (AHM) đã trình làng thế hệ mới nhất của Honda Vario 125 tại Indonesia. Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không thay đổi hoàn toàn thiết kế tổng thể mà tập trung tinh chỉnh hàng loạt chi tiết nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng, đồng thời bổ sung phiên bản Street dành cho nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và khác biệt.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Honda Vario 125 Street 2026 là thiết kế tay lái trần kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số tách rời. Cách bố trí này tạo cảm giác tương tự các mẫu xe tay ga mang phong cách adventure đang được nhiều người dùng Đông Nam Á ưa chuộng.

Phần đầu xe tiếp tục mang phong cách góc cạnh quen thuộc của dòng Vario, nhưng hệ thống chiếu sáng đã được nâng cấp đáng kể. Toàn bộ đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, trong đó đèn pha được cải thiện khả năng chiếu xa hơn khoảng 10% ở chế độ pha. Cụm đèn hậu thiết kế hình chữ V cũng giúp mẫu xe trở nên hiện đại và dễ nhận diện hơn khi di chuyển ban đêm.

Honda cũng thực hiện nhiều thay đổi ở phần khung gầm nhằm giảm trọng lượng xe. Theo công bố, gắp sau đã được tinh chỉnh nhẹ hơn khoảng 10%, trong khi một số chi tiết như ốp L-cover và ống dẫn gió cũng được giảm khoảng 11% trọng lượng. Nhờ đó, tổng khối lượng xe chỉ còn khoảng 113 kg, góp phần cải thiện khả năng tăng tốc cũng như hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Về vận hành, Honda Vario 125 Street 2026 sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn, dung tích 124,9cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng EEV 3 sao tại Malaysia với mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 51,7 km/lít, tương đương 1,93L/100 km. Đây được xem là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của dòng xe này trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành.

Để tăng độ ổn định khi di chuyển trong đô thị, Honda trang bị cho Vario 125 Street bộ lốp bản rộng với kích thước trước 90/80 và sau 100/80, kết hợp cùng mâm thể thao. Hệ thống phanh sử dụng đĩa Wavy Disc Brake phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS nhằm nâng cao độ an toàn.

Bên cạnh đó, mẫu xe vẫn duy trì loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 18 lít. Hệ thống Smartkey hoạt động tương tự các dòng xe ga cao cấp của Honda, cho phép người dùng khởi động xe mà không cần chìa khóa cơ, đồng thời hỗ trợ chống trộm hiệu quả hơn.

Việc Honda Vario 125 Street 2026 cập bến Việt Nam được đánh giá sẽ khiến phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung trở nên sôi động hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi mẫu xe này sở hữu thiết kế cá tính cùng mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.



