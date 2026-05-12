Xe tay ga mới của Honda: Đẹp không kém Vespa mà giá chỉ từ 40 triệu đồng

Liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga cổ điển Honda NS125LA. Đây là dòng xe nhiều lần dẫn đầu doanh số trong phân khúc scooter 125cc phong cách retro tại thị trường tỷ dân.

Ở phiên bản mới, Sundiro Honda không thay đổi hoàn toàn thiết kế mà tập trung nâng cấp những chi tiết được xem là điểm hạn chế trên đời cũ, đồng thời bổ sung thêm công nghệ và trang bị tiện ích cho người dùng.

Ngoại hình của NS125LA 2026 tiếp tục duy trì phong cách cổ điển đặc trưng đã giúp mẫu xe này tạo được sức hút trên thị trường. Phần đầu xe là khu vực có nhiều thay đổi đáng chú ý nhất, đặc biệt trên phiên bản cao cấp khi được trang bị cụm đèn pha kép mới đi kèm vòng trang trí bao quanh, giúp tổng thể xe trở nên sang trọng hơn.

Không chỉ cải thiện hiệu quả chiếu sáng, Sundiro Honda còn bổ sung nút tắt đèn thay cho kiểu đèn luôn bật như thế hệ trước. Cụm tay lái cũng được thiết kế lại với các nút bấm mang phong cách cổ điển, tăng tính thẩm mỹ và giúp thao tác thuận tiện hơn.

Ở khu vực thân và đuôi xe, nhà sản xuất tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm mang lại diện mạo thanh thoát hơn. Giá đỡ phía sau được thiết kế theo dạng phân tầng mới thay vì kiểu đơn giản như trước, trong khi các đường nét dọc thân xe được làm gọn gàng hơn. Yên xe cũng sử dụng phối màu mới để nhấn mạnh phong cách retro đặc trưng.

Bảng đồng hồ điều khiển của NS125LA 2026 được nâng cấp với nút điều khiển đa chức năng, cho phép người dùng thao tác dễ dàng bằng một tay. Ngoài ra, xe còn được bổ sung nút tùy chỉnh mới có thể thiết lập cho ba chức năng gồm chuyển đổi giao diện hiển thị, chuyển đổi phản chiếu màn hình hoặc chuyển đổi hiển thị quãng đường. Tuy nhiên, hãng cho biết một số tính năng như thay đổi giao diện hoặc phản chiếu màn hình sẽ bị giới hạn khi xe đang di chuyển nhằm đảm bảo an toàn.

Về trang bị an toàn, mẫu xe tay ga này sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, tương tự nhiều mẫu xe phổ thông của Honda như Honda Air Blade hay Honda SH Mode. Tùy từng phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ thống phanh CBS hoặc ABS đơn kênh.

Sundiro Honda NS125LA 2026 có 5 màu sơn mới gồm Tím Sao, Nâu Bánh Quy, Đỏ Trắng Cổ Điển, Xanh Bơ và Trắng Ngà.

Mẫu xe được phân phối với 4 phiên bản gồm CBS tiêu chuẩn, CBS cao cấp, ABS tiêu chuẩn và ABS cao cấp. Giá bán tại Trung Quốc lần lượt ở mức 10.480 nhân dân tệ, 10.980 nhân dân tệ, 12.480 nhân dân tệ và 12.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 40-50 triệu đồng.

Việc tiếp tục nâng cấp NS125LA cho thấy phân khúc xe tay ga cổ điển cỡ nhỏ vẫn đang có sức hút lớn tại thị trường Trung Quốc, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe kết hợp giữa phong cách retro, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.