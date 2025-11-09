Xe tay ga Italjet Roadster 400 ra mắt: Đây là chiếc xe tay ga điên rồ nhất mà tôi từng thấy

Italjet, thương hiệu Ý vốn nổi tiếng với những thiết kế phá cách đã một lần nữa vượt qua mọi giới hạn và tạo nên một chiếc xe tay ga có thể được gọi là tác phẩm nghệ thuật cơ khí, vừa mang vẻ cổ điển, vừa hiện đại và hoàn toàn điên rồ.

Được xem là chiếc scooter "độc đáo" nhất từng được Italjet chế tạo, Roadster 400 không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà là tuyên ngôn thiết kế của thương hiệu đến từ Bologna.

Khi nhìn từ xa, mẫu xe này gợi nhớ đến dáng dấp của những chiếc xe tay ga Ý cổ điển thập niên 50 - 60, nhưng khi đến gần, từng chi tiết đều hé lộ một phong cách mang cảm hứng từ mô tô thể thao hiện đại và thậm chí cả... máy bay chiến đấu.

Roadster 400 của Italjet là một kiệt tác trong thiết kế xe tay ga.

Phần đầu xe đầy góc cạnh, khung ống thép lộ thiên uốn lượn như một bộ xương cơ học. Các chi tiết cơ khí được "khoe" một cách có chủ đích, tạo nên cảm giác như một mẫu concept chạy được ngoài đời thật.

Từ đèn pha LED mảnh mai, hệ thống treo vàng rực của Ohlins, cho đến đường nét khí động học dọc thân xe, tất cả đều được chăm chút như một tác phẩm điêu khắc.

Sự "độc đáo" đến từng chi tiết trên từng bộ phận của chiếc xe tay ga này khiến bạn khó có thể ngừng nhìn chằm chằm.

Sức mạnh của một "quái thú" 400cc

Ẩn dưới vẻ ngoài đầy tính "quái dị" đó là động cơ xi-lanh đơn 394cc, sản sinh công suất 41,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 41 Nm - mạnh mẽ hơn cả Honda Forza 350 hay Suzuki Burgman 400.

Đây là con số đáng kinh ngạc cho một chiếc xe tay ga, đưa Roadster 400 vượt xa phạm vi của những phương tiện đô thị thông thường, trở thành một cỗ máy tốc độ đúng nghĩa.

Khối động cơ này được làm mát bằng hệ thống tản nhiệt kép, với các khe hút gió đôi hai bên thân xe lấy cảm hứng từ cửa hút khí của chiến đấu cơ, giúp khí lưu thông hiệu quả và tăng tính khí động học.

Ở phía sau, cụm ống xả kép Akrapovic được bố trí đối xứng, bao quanh là đèn hậu LED siêu mảnh, tạo cảm giác "cơ bắp" và đậm chất thể thao.

Ngay cả cánh tay đòn gia công cũng tỉ mỉ đến mức có thể hút hồn bất cứ gã mê xe nào.

Công nghệ lái đặc trưng của Italjet

Điểm nhấn lớn nhất của Roadster 400 nằm ở hệ thống lái DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), một công nghệ hoàn toàn mới mà Italjet mô tả là sự "tiến hóa" của thiết kế tay đòn đơn huyền thoại từng xuất hiện trên dòng Dragster. Hệ thống này giúp tăng độ chính xác khi vào cua, cải thiện khả năng phản hồi mặt đường và giữ cho tay lái ổn định ngay cả khi xe đạt tốc độ cao.

Phía sau, bộ giảm xóc trung tâm Ohlins được đặt giữa hai ống xả, tạo nên tổng thể vừa táo bạo vừa tinh tế. Mỗi chi tiết, từ chắn bùn carbon, ốp hông khung nhôm, cho đến liên kết cơ khí CNC tinh xảo đều cho thấy Italjet không hề thỏa hiệp về mặt thẩm mỹ.

Các cửa hút gió của tua-bin này thực chất là các ống dẫn làm mát có tác dụng cho phép luồng không khí đi qua các bộ tản nhiệt đôi bên trong.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Italjet cho biết Roadster 400 sẽ chính thức được bán ra tại châu Âu từ tháng 9 năm 2026, với mức giá 7.500 euro (tương đương khoảng 230 triệu đồng). So với những gì chiếc xe mang lại: cả về thiết kế, vật liệu và sức mạnh thì đây là một mức giá không hề "điên" như vẻ ngoài của nó.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến sẽ công bố thêm hình ảnh và video cận cảnh mẫu xe này, nhưng ngay cả ở những bức ảnh đầu tiên, Roadster 400 đã khiến cộng đồng mê xe phải "say nắng". Một chiếc scooter mang dáng dấp của mô tô đua, độ tinh xảo của xe Ý, và sự phô trương không hề che giấu, tất cả hợp thành một tuyên ngôn nghệ thuật di động.

Phần đuôi xe có ống xả kép Akrapovic và giảm xóc đơn Ohlins được gắn một cách thú vị.

Nếu Italjet đưa Roadster 400 về Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một "hiện tượng thị giác" trên phố. Trong bối cảnh thị trường xe tay ga cao cấp đang bão hòa với các mẫu xe quen thuộc như Yamaha XMAX 300 hay Honda Forza 350, Italjet Roadster 400 sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn khác, nơi phong cách được đặt ngang hàng với sức mạnh.

Tuy nhiên, xe cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Mức giá hơn 200 triệu đồng (sau thuế) sẽ khiến Roadster 400 chỉ phù hợp với người chơi xe sưu tầm, chứ không phải khách hàng phổ thông. Bên cạnh đó, thương hiệu Italjet vẫn còn khá xa lạ tại Việt Nam, và việc bảo hành, phụ tùng hay hậu mãi có thể là rào cản lớn.

Dẫu vậy, trong mắt những người đam mê thiết kế Ý và tốc độ, Roadster 400 vẫn là một "tác phẩm điên rồ đáng chiêm ngưỡng" - minh chứng cho tinh thần sáng tạo không giới hạn của ngành công nghiệp hai bánh. Nếu được phân phối chính hãng, nó sẽ không chỉ là một chiếc xe, mà còn là biểu tượng của phong cách sống táo bạo, nơi "điên rồ" chính là thước đo của sự độc đáo.

Italjet Roadster 400 không phải là chiếc xe tay ga dành cho số đông, nó là một cỗ máy cho những kẻ mơ mộng và không sợ khác biệt. Và giữa thế giới xe máy đang dần trở nên giống nhau, có lẽ chính sự "điên" này lại khiến nó trở nên đáng giá nhất.