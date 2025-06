Xe tay ga giá chỉ 18 triệu mà đẹp như Vespa, lu mờ cả SH Mode hay Vision

Thị trường xe máy vừa đón nhận một lựa chọn mới đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc với sự ra mắt của Taitonda Little Karla phiên bản 2025. Mẫu xe đến từ Trung Quốc này gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cổ điển và mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Điểm nhấn lớn nhất của Taitonda Little Karla 2025 nằm ở ngoại hình. Xe sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại, thân xe đầy đặn gợi nhớ đến các dòng xe tay ga cổ điển của Ý. Phần đuôi xe được thiết kế đặc biệt với cụm đèn hậu dạng vuông, củng cố thêm vẻ đẹp hoài cổ. Với bảng màu tươi sáng và trẻ trung, thiết kế này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các mẫu xe phổ thông trên thị trường, thu hút những người dùng yêu thích phong cách thanh lịch, thời trang. Một điểm cộng về tính thực dụng là chiều cao yên xe chỉ 700 mm, giúp người dùng có vóc dáng khiêm tốn cũng có thể dễ dàng điều khiển và chống chân an toàn.

Taitonda Little Karla 2025 cung cấp hai tùy chọn về động cơ, đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Phiên bản Tiêu chuẩn trang bị động cơ K48, dung tích 125cc, cho công suất tối đa 9,12 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Phiên bản Cao cấp sử dụng động cơ T69, dung tích 125cc, sản sinh công suất 9,65 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm. Mặc dù chênh lệch về hiệu năng không quá lớn, phiên bản Cao cấp được kỳ vọng mang lại trải nghiệm tăng tốc ở dải tốc độ thấp mượt mà hơn.

Trang bị trên Taitonda Little Karla 2025 ở mức cơ bản, phù hợp với mức giá cạnh tranh của xe. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm màn hình màu VA hiển thị các thông tin cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường và hộc chứa đồ nhỏ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi. Phiên bản Cao cấp được nâng cấp đáng kể về an toàn và công nghệ với hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, công nghệ phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh an toàn hơn, công nghệ khởi động êm ái và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (tự động tắt máy khi dừng quá 3 giây) giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tại thị trường nội địa, Taitonda Little Karla 2025 được niêm yết với hai phiên bản có giá như sau: Phiên bản Tiêu chuẩn là 4.980 Nhân dân tệ (khoảng 18 triệu VNĐ) và Phiên bản Cao cấp là 5.980 Nhân dân tệ (khoảng 21 triệu VNĐ). Mức giá này đặc biệt hấp dẫn, chỉ tương đương một mẫu xe số phổ thông tại Việt Nam như Honda Wave Alpha, trong khi Little Karla sở hữu động cơ 125cc và kiểu dáng xe tay ga thời trang. Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm, có khả năng khuấy đảo phân khúc xe tay ga giá rẻ nếu được đưa về Việt Nam.