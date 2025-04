Xe tay ga đặc biệt của Honda vừa về Việt Nam: Nhập Thái, ăn xăng chỉ 1,7L/100km, giá bán thế nào?

Chào đón sự kiện kỷ niệm 20 năm ra đời nhân vật Kuromi từ Sanrio, Honda đã tạo nên một mẫu xe máy đặc biệt, hợp tác lần đầu tiên với thương hiệu này, mang đến một mẫu xe Scoopy thực sự nổi bật.

Honda Scoopy Kuromi Limited Edition không chỉ là một phương tiện di chuyển thông thường mà còn là một biểu tượng thời trang, hứa hẹn sẽ làm hài lòng những ai đam mê thể hiện phong cách và sự độc đáo.

Mẫu xe này thu hút ánh nhìn bởi sự kết hợp màu sắc đen và tím đặc trưng của Kuromi, cùng với những họa tiết nổi bật thể hiện sự cá tính và phong cách. Điểm nhấn đặc biệt là sticker 3D Emblem kỷ niệm 20 năm và số Serial Number riêng biệt cho mỗi chiếc xe, từ 0001 đến 2000, làm tăng thêm sự độc quyền và giá trị cho chủ sở hữu. Xe được mở bán với mức giá khởi điểm 60,800 baht (khoảng 47 triệu đồng).





Không chỉ có vậy, Honda Scoopy Kuromi còn đi kèm với một box set bao gồm Honda Smart Key với họa tiết Kuromi, mũ bảo hiểm và áo phông tay dài phong cách, tất cả đều hoàn hảo hợp với màu sắc của xe.

Về phần kỹ thuật, Honda Scoopy 2025 không hề thua kém với động cơ 1 xi-lanh SOHC 4 kỳ 2 van, dung tích 109.51 cc, hỗ trợ nhiên liệu E20, cùng hệ thống làm mát bằng nước. Xe mang lại hiệu suất mạnh mẽ với công suất tối đa 9 mã lực tại 7,500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9.3 Nm tại 5,500 vòng/phút.

Tiết kiệm nhiên liệu là một ưu điểm nữa với mức tiêu thụ chỉ 55.6 km/lít (khoảng hơn 1.7L/100km), cùng hộp số vô cấp CVT và hệ thống truyền động bằng dây curoa.

Honda Scoopy sở hữu bộ mâm 5 chấu kích thước 12 inch kiểu mới. Phanh đĩa được trang bị ở phía trước, bánh sau là phanh tang trống. Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn được đặt lệch một bên.



Honda Scoopy bản đặc biệt duy trì kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.869 x 693 x 1.075 mm, chiều dài cơ sở 1.251 mm. Chiều cao yên xe ở mức 746 mm.

Bảng đồng hồ của Honda Scoopy được nâng cấp thành dạng kỹ thuật số hoàn toàn với màn hình LCD hiển thị đầy đủ những thông tin cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu… Ngoài ra, còn có đèn báo ECO Riding.

Trang bị trên xe có thể kể đến như móc treo đa năng, cổng sạc Type-C, hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey hiện đại.

Bình xăng với dung tích 4.2 lít cũng đủ để bạn thoải mái khám phá đường phố mà không lo hết nhiên liệu.

Mới đây, một doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại TP.Hồ Chí Minh đã thông báo đưa mẫu xe này về Việt Nam thông qua hình thức nhập khẩu tư nhân thay vì chính hãng, mức giá cụ thể của xe chưa được hãng chính thức công bố. Chính vì lý do được nhập khẩu tư nhân, nhiều người cho rằng, giá bán của Honda Scoopy phiên bản Kuromi này sẽ có giá ngang với những mẫu xe đắt tiền như Honda SH, Vespa, thay vì hơn 40 triệu như giá gốc.

Lý do là trước đó không lâu, Honda Scoopy phiên bản Hello Kitty Limited Edition khi về Việt Nam có giá bán cao gấp đôi giá gốc, khi ở Thái Lan mẫu này có giá niêm yết chỉ 57.900 baht (gần 44 triệu đồng). Một số nhà nhập khẩu tư nhân đang rao bán với giá từ trên 80 triệu đến trên 90 triệu đồng tùy nơi. Giá Scoopy thậm chí có thể so sánh với Honda SH 160i (giá bản tiêu chuẩn là 92,49 triệu đồng) hay Vespa Sprint 125 (từ 77,8-96,9 triệu đồng).

Chính vì thế, việc Honda Scoopy phiên bản Kuromi khi về Việt Nam có giá tới gần trăm triệu đồng cũng là điều dễ hiểu.