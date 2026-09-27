Xe tập lái đối đầu xe tải, thầy dạy lái tử vong ở Bắc Ninh: Danh tính nạn nhân

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tập lái mang BKS 99A-295.XX do chị Phạm Thị H. (SN 1988, trú tại Hà Nội) là học viên điều khiển đang lưu thông tại tỉnh lộ 276 mới.

Mới đây, hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tập lái và xe tải vào tối 26/9 tại Bắc Ninh khiến một thầy dạy lái tử vong lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bàng hoàng.

Thông tin trên báo Xây Dựng cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 26/9 tại tỉnh lộ 276 mới (đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương, qua thôn Thượng, xã Phật Tích, TP Bắc Ninh).

Thời điểm trên, xe ô tô tập lái mang BKS 99A - 295.XX do chị Phạm Thị H. (SN 1988, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là học viên điều khiển, chở theo giáo viên dạy lái là ông Phạm Đăng T. (SN 1972, trú tại xã Lương Tài, TP Bắc Ninh) đã xảy ra va chạm với xe cơ giới khác đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe tập lái lao sang chiều đường ngược lại và va chạm đối đầu với xe ô tô. tải mang BKS 99C - 105.XX, do anh Lê Văn H. (SN 1988, trú tại xã Đồng Nguyên, TP Bắc Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một giáo viên dạy lái tử vong. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Dân trí thông tin thêm, vụ tai nạn khiến ông Phạm Đăng T. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Phạm Thị H. bị thương, được đưa tới bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, chiếc xe tập lái biến dạng nặng, phần đầu và phía sau xe hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Phạm Đăng T. là giáo viên dạy lái xe trường Trung cấp Thuận Thành. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó vào ngày 17/9 cũng xảy ra vụ xe tập lái tông vào đuôi xe tải khiến một giáo viên dạy lái tử vong.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 17/9, học viên B.C.H (18 tuổi, ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tập lái mang biển số 47C - 348.XX, trên xe có giáo viên dạy lái là P.T.T. (33 tuổi, ở xã Ea Kly), lưu thông từ hướng quốc lộ 27 đi quốc lộ 26.

Khi đến Km17+700 đường tránh đông Buôn Ma Thuột (thuộc địa phận xã Ea Knuếc) xe tập lái bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang biển số 79H - 129.XX đang đỗ cùng chiều phía trước do anh N.T.M. (38 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển. Cú va chạm khiến giáo viên P.T.T. tử vong tại chỗ, phần đầu xe tập lái biến dạng.