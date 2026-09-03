Mỹ đang xem xét sản xuất tên lửa chống tăng Javelin ở Ấn Độ, không chỉ như nguồn đơn đặt hàng bổ sung mà còn là cơ hội bán cho quốc gia khác.

Hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) FGM-148 Javelin của Mỹ ngày càng trở nên phổ biến nhờ hiệu quả trong việc chống lại xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine.

Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ấn Độ muốn nội địa hóa chúng và đang tích cực tiến hành kế hoạch này.

Liên doanh Javelin của Lockheed Martin và Raytheon đã ký Biên bản ghi nhớ với Tata Advanced Systems Limited của Ấn Độ để tìm kiếm cơ hội sản xuất chung.

Công việc sẽ bao gồm triển khai lắp ráp và tích hợp cuối cùng các tên lửa chống tăng Javelin tại Ấn Độ, cũng như sản xuất một số linh kiện.

Lockheed Martin lưu ý quá trình nội địa hóa như vậy sẽ đảm bảo nguồn cung và triển khai ATGM này trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Họ còn cho biết thêm dây chuyền sản xuất mới sẽ giúp tăng khối lượng hệ thống, từ đó giảm chi phí của vũ khí này.

Đồng thời nó sẽ hỗ trợ các công ty Mỹ, cụ thể là nhà máy Lockheed Martin ở Troy, Alabama - nơi sản xuất cụm lắp ráp sẵn, và nhà máy Raytheon ở Tucson, Arizona - nơi chế tạo bộ phận điện tử điều khiển và dẫn hướng (GEU).

Tờ Defense Express lưu ý, bằng cách này Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất tên lửa chống tăng để tìm kiếm cơ hội nội địa hóa.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin công khai nào về giấy phép sản xuất hàng loạt chính thức từ Chính phủ Mỹ, mà chỉ xuất hiện báo cáo về các cuộc đàm phán .

Nhìn chung thông điệp cho thấy Mỹ chủ yếu xem dự án này như việc lắp ráp tên lửa Javelin bởi ngành công nghiệp Ấn Độ từ linh kiện do Mỹ sản xuất.

Đồng thời họ sẽ làm điều này không chỉ cho riêng mình mà còn cho các khách hàng khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mặc dù có những lợi ích kinh tế và công nghiệp từ sự hợp tác như vậy, Ấn Độ vẫn đang tìm cách nội địa hóa vũ khí sâu rộng hơn trong khuôn khổ chương trình "Make in India".

Nhiều khả năng cuộc đàm phán tiếp theo giữa các bên sẽ tập trung vào việc xác định mức độ nội địa hóa.