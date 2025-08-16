Xe tăng Triều Tiên trở thành thế lực đáng gờm khi xuất hiện tại mặt trận

.t1 { text-align: justify; }

Hiện nay, Triều Tiên là một trong số ít quốc gia trên thế giới có chu kỳ sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn chỉnh. Cần lưu ý rằng ban đầu, nước này đã thiết lập hoạt động sản xuất theo giấy phép đối với xe tăng T-62 của Liên Xô, được gọi là Chonma, và liên tục được hiện đại hóa.

Nếu các phiên bản đầu tiên hầu như không có sự khác biệt bên ngoài nào so với T-62 cơ sở (ngoại trừ việc thay vì súng máy phòng không DShK 12,7 mm, Triều Tiên lắp loại KPVT 14,5 mm), thì sau này những biến thể có máy đo khoảng cách bằng laser, giáp bổ sung, giáp phản ứng nổ... đã xuất hiện.

Các phiên bản mới nhất có tên gọi Chonma-216 đã được nâng cấp khung gầm và tháp pháo, động cơ 1.100 mã lực, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, bệ phóng tên lửa chống tăng gắn ngoài và súng phóng lựu tự động nòng đôi.

Ngoài ra trên xe tăng còn có hệ thống tên lửa phòng không Igla-1 được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không. Truyền thông Nga đặt cho phiên bản này biệt danh "Tổ hợp Tử thần".

Xe tăng cùng với pháo binh tạo thành những nắm đấm thép của Lục quân Triều Tiên.

Những chiếc xe tăng nói trên không chỉ tham gia diễu hành mà còn liên tục xuất hiện tại nhiều cuộc tập trận khác nhau, tương tự giải đấu Tank Biathlon của Nga. Dưới sự điều khiển của các kíp lái giàu kinh nghiệm, chúng có thể trở thành một lực lượng đáng gờm, đủ khả năng gây thiệt hại đáng kể cho bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào.

Chính vì vậy, viễn cảnh xe tăng, thiết giáp Triều Tiên tham chiến cùng với quân Nga trên chiến trường đang khiến nhiều chuyên gia quân sự tại Ukraine và NATO lo lắng, họ sẽ phải cấp tốc tìm cách hóa giải mối nguy cơ cực lớn này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M2020 của Triều Tiên.