Các nhóm tác chiến thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố những bức ảnh mới về giao tranh đô thị ở Kupyansk. Chúng cho thấy thị trấn đang chịu sự tàn phá đáng kể. Hơn nữa, nhiều trang thiết bị hạng nặng của Kyiv hiện diện trên đường phố.

Hình ảnh đăng tải do các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 116 của Lực lượng Vũ trang Ukraine chụp. Đơn vị này được triển khai đến Kupyansk cho cuộc phản công và theo ghi nhận họ đã tái kiểm soát khoảng 90% diện tích thị trấn này.

Theo một thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram của lữ đoàn, các chiến binh đang tỏ ra rất lạc quan về kết quả trận chiến giành Kupyansk khi có thể đẩy lui toàn bộ quân Nga khỏi đây trong vài ngày tới.

Tình hình thực địa tại Kupyansk sau những trận giao tranh trên phố.

Tuy nhiên các chuyên gia Nga lưu ý rằng, bất chấp những thành công ban đầu, bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kyiv không thể xoay chuyển tình thế một cách quyết định theo hướng có lợi cho mình. Họ khẳng định Quân đội Ukraine ngày càng bị sa lầy ở Kupyansk, bị cuốn vào các cuộc giao tranh đường phố.

Như có thể thấy trong các hình ảnh được đăng tải, một lớp sương mù dày đặc hiện đang bao phủ Kupyansk và vùng lân cận. Điều này gây khó khăn cho các đơn vị điều khiển máy bay không người lái hoạt động, cho phép các chiến binh triển khai thiết bị hạng nặng vào các khu dân cư.

Thực tế như các cuộc giao tranh đường phố đã cho thấy, xe tăng không thể tồn tại lâu trong thành phố. Do đó sự lạc quan của Ukraine đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cần giải đáp.

Xin nhắc lại, Bộ chỉ huy Nga mới đây đã hứa sẽ kiểm soát toàn bộ Kupyansk vào tháng 1 - 2 năm 2026, đây là lời thừa nhận hiếm hoi về tình hình của một chiến trường mà họ đã tuyên bố chiếm được toàn bộ ít nhất là 3 lần.