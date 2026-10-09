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Xe tăng trang bị 'pháo laser' xuất hiện tại cuộc tập trận Trung tâm-2026

Bạch Dương
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 Cuộc tập trận Trung tâm-2026 có sự tham gia của xe tăng Type 99A (ZTZ-99) và xe chiến đấu bộ binh Type 04 (ZBD-04A) thuộc Quân đội Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh cho thấy các trang thiết bị quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành hoạt động diễn tập tại trường bắn.

Kết cấu chống máy bay không người lái và lớp vải ngụy trang có thể nhìn thấy trên những chiến xa này.

Theo kế hoạch của bộ chỉ huy, đơn vị PLA đang tiến hành yểm trợ cho sườn trái theo hướng tấn công của lực lượng Nga.

Đáng chú ý là xe tăng Trung Quốc vừa tham gia cuộc tập trận có một số tính năng chưa từng được ứng dụng trên bất cứ phương tiện nào khác. Ví dụ, chiếc Type 99A đã sử dụng "pháo laser", đó là một hệ thống đối phó chủ động được gắn trên nóc tháp pháo.

"Các cảm biến này có khả năng phát hiện việc kẻ thù sử dụng máy đo khoảng cách laser và thiết bị chỉ định mục tiêu, sẽ phản ứng lại bằng bức xạ mạnh, làm vô hiệu hóa các hệ thống quang điện tử và làm mù mắt người đang điều khiển thiết bị", Bộ Quốc phòng Nga giải thích.

- Ảnh 2.

Xe tăng Type 99A của Trung Quốc tham dự cuộc tập trận Trung tâm-2026.

Hình ảnh đăng tải cho thấy xe tăng Type 99A được trang bị pháo 125mm, 2 súng máy 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm. Hệ thống ngắm bắn tích hợp sẵn camera ảnh nhiệt. Cỗ chiến xa này có lớp giáp nhiều lớp, được gia cố bằng giáp phản ứng nổ.

Công suất động cơ của xe tăng Type 99A lên tới 1.500 mã lực, cho tốc độ tối đa 70km/h, tầm hoạt động khoảng 500km. Chiếc MBT này có trọng lượng 54 tấn, kíp vận hành 3 người.

Trong khi đó xe chiến đấu bộ binh Type 04 có module chiến đấu tương tự loại được sử dụng trên chiếc BMP-3 của Nga. Trang bị vũ khí gồm có pháo 100mm, pháo tự động 30mm, súng máy 7,62mm và hệ thống vũ khí dẫn đường.

Type 04 có công suất động cơ 590 mã lực, tốc độ tối đa 70km/h, tầm hoạt động 500 - 600km, trọng lượng 24 tấn, kíp điều khiển 3 người, khoang chở quân mang theo được 7 binh sĩ.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Type 99A

xe chiến đấu bộ binh Type 04

pháo laser

cuộc tập trận

Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc

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