Trong suốt nửa thế kỷ phục vụ, xe tăng T-80 đã trải qua nhiều lần cải tiến so với các phiên bản trước đó của dòng chiến xa huyền thoại này.

Ví dụ điển hình về sự tiến hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80 đó là các biến thể với động cơ turbine khí tạo ra nhiều mức công suất khác nhau bao gồm 1.000, 1.100, 1.250, 1.400 và 1.500 mã lực. Kết quả là tốc độ tối đa của chiếc MBT từ 70km/h lên 95km/h.

Ngoài loại turbine khí thì động cơ diesel cũng được thử nghiệm trên xe tăng T-80. Vào những năm 1970, động cơ "dự phòng" A-53-2, sản sinh công suất 1.000 mã lực đã được đánh giá. Chưa dừng lại đây, động cơ 6TD công suất 1.000 mã lực đã được lắp đặt tại Nhà máy Kharkiv, dẫn đến sự ra đời của T-80UD.

Tại Nhà máy Omsk, các kỹ sư đã làm việc trên chiếc Object 644 - một phiên bản được trang bị khoang động cơ - hộp số của xe tăng T-72A với động cơ V-46-6 sản xuất hàng loạt, cho công suất 780 mã lực.

Ít nhất 5 hệ thống ngắm bắn đã được lắp đặt trên các phương tiện thuộc nhiều biến thể khác nhau. Bắt đầu từ T-80B, hệ thống điều khiển bằng sóng radio bán tự động cho vũ khí tên lửa đã được đưa vào sử dụng.

Từ giữa những năm 1980, xe tăng T-80U và T-80UD đã được trang bị đạn dẫn đường bằng tia laser.

Xe tăng T-80 liên tục được cải tiến qua 50 năm phục vụ.

Pháo 125mm 2A46 cũng liên tục được cải tiến. Phiên bản mới nhất - 2A46M-4, có độ cứng nòng pháo được tăng cường, dẫn tới độ chính xác được cải thiện đáng kể.

Nếu không vì sự hỗn loạn kinh tế đầu những năm 1990, xe tăng Object 292 - một chiếc T-80 trang bị pháo nòng trơn 152mm LP-83, hoàn toàn có thể được đưa vào biên chế.

Một tháp pháo hàn mới với khả năng bảo vệ được tăng cường và hệ thống nạp đạn cơ giới cải tiến đã được phát triển đặc biệt cho dự án này. Khả năng chứa đạn 30 viên, trọng lượng của xe vẫn giữ nguyên mức 46 tấn. Động cơ GTD-1250 đảm bảo khả năng cơ động cao.

Hiện việc sản xuất xe tăng T-80BVM - chiếc MBT đã chứng tỏ được hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp diễn tại Omsk.

Công việc chế tạo các mẫu xe mới cũng đang được tiến hành; một trong số đó gần đây đã xuất hiện trong đoạn video của Uralvagonzavod, nhân kỷ niệm ngày chiếc xe tăng chạy bằng turbine khí đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động.