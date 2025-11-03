Người Nga đã trình làng một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực "con nhím" đặc biệt - cỗ chiến xa này có hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái bằng dây thừng lớn, đi kèm lưới quét mìn và hệ thống tác chiến điện tử.

Những bức ảnh tương ứng đã được kênh Telegram "Vodogray" công bố, trong đó cho thấy một chiếc T-80BVM với lưới rà mìn TMT-K cũng như một chiếc T-72B3 tích hợp lưới rà mìn KMT-7.

Cả hai loại xe tăng đều được trang bị phần cấu trúc thượng tầng dạng "lưới tản nhiệt", được quấn dày đặc bằng dây kim loại, bao phủ phần trên, phần sau và một phần phía trước của chiếc xe chiến đấu. Chưa dừng lại đây, gầm xe tăng cũng được quây kín bằng dây thừng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M gắn lưới rà mìn KMT-7.

Một hệ thống tác chiến điện tử được lắp trên xe tăng T-80BVM bên trên lớp "vỏ bảo vệ" làm bằng dây thừng.

Cách thức gia cường vỏ giáp này chủ yếu nhằm mục đích vô hiệu hóa máy bay không người lái FPV, phương tiện chiến đấu được sử dụng rất rộng rãi ở tiền tuyến hiện đại.

Không giống như các "lò nướng" và "lò nung" cổ điển, thường không thể chịu được những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, "lớp lông nhím" như trên có thể làm hỏng cánh máy bay không người lái, làm vướng thân UAV vào dây thừng và khiến đầu đạn bị trục trặc.

Tuy nhiên với cách thức trên, chắc chắn trọng lượng của xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ tăng lên đáng kể, trong khi đó kích thước quá đồ sộ lại khiến khả năng vận hành suy giảm đi rất nhiều.