Xe tăng T-62M chiến lợi phẩm trở thành thiết giáp chở quân

Căn cứ video được đăng tải, pháo 115 mm U-5TS của xe tăng T-62M đã được tháo bỏ và tháp pháo trang bị thêm "vỉ nướng" chống máy bay không người lái.

Ngoài ra, chiếc xe bọc thép chở quân (APC) này còn được lắp thêm khung lưới xung quanh toàn bộ chu vi để bảo vệ chống lại đòn đánh của FPV và bom chùm.

Bằng cách loại bỏ khóa nòng và các bộ phận không cần thiết, APC có thể chở được 3 - 6 lính bộ binh trong tháp pháo thay vì chỉ có chỉ huy, pháo thủ và người nạp đạn thông thường.

Theo các nhà quan sát của dự án Oryx, Ukraine đã thu giữ khoảng 46 xe tăng T-62 với nhiều phiên bản khác nhau kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Do thiếu phụ tùng thay thế và đạn dược, nhiều khả năng chúng sẽ được cải tạo toàn bộ thành xe bọc thép chở quân.

Ukraine đã cải tạo xe tăng T-62M chiến lợi phẩm thành xe bọc thép chở quân.

Xe tăng T-62M được trang bị động cơ diesel 4 thì loại V-55U hoặc V-55UM, có công suất 580 mã lực tại 2.000 vòng/phút, dung tích xi lanh gần 39 lít, hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Nếu cần, động cơ có thể chạy bằng xăng hoặc dầu nhiên liệu máy bay. Hộp số của xe là loại cơ khí, với 5 số tiến và 1 số lùi.

Tốc độ tối đa của T-62M trên đường trường là 50 km/h. Tầm hoạt động vào khoảng 450 km, hoặc lên tới 650 km nếu lắp thêm bình nhiên liệu phụ.

Trên chiến trường Ukraine, xe tăng T-62M ban đầu được sử dụng như phương tiện yểm trợ hỏa lực hay pháo tự hành, khi bắn từ vị trí được ngụy trang kín.

Nhưng theo thời gian, đối diện tình trạng thiếu hụt thiết giáp do thiệt hại nặng nề, quân Nga đã buộc phải đưa T-62M trở lại vai trò ban đầu, đó là mũi nhọn xung kích.