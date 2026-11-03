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Xe tăng T-14 Armata sẽ có khả năng tấn công và bắn mục tiêu ở chế độ robot

Bạch Dương
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Nga đang hướng đến việc đưa xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata thành một robot chiến trường.

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Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026 đã giới thiệu nhiều hệ thống robot trên mặt đất khác nhau, bao gồm cả xe tăng không người lái đầu tiên, đó chính là chiếc Shturm được chế tạo trên khung gầm T-72.

Hiện Shturm này là phương tiện nặng nhất trong dòng xe tự hành không người lái nội địa, nhưng rất có thể trong tương lai gần sẽ được bổ sung bởi chiếc T-14 nặng 55 tấn trên nền tảng bánh xích thống nhất Armata do Uralvagonzavod (UVZ) sản xuất.

Khái niệm về các phương tiện chiến đấu có người lái - không người lái hiện đang được phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, gồm các xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo tự hành có thể hoạt động khi có người bên trong, và nếu cần, được điều khiển từ xa bằng cần điều khiển.

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T-14 Armata là xe tăng thế hệ 4 duy nhất trên thế giới hiện nay.

Các nhà thiết kế Nga đang dẫn đầu trong lĩnh vực này, khi họ có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tạo ra các hệ thống tương tự.

Ví dụ, họ đã thực hiện công việc sử dụng nền tảng T-80, từ đó tạo ra phiên bản chiến đấu và các xe công binh trên cùng khung gầm, có khả năng điều khiển từ xa.

Xe tăng T-72 là loại chiến xa sản xuất hàng loạt phổ biến nhất cũng đã được đánh giá nhiều lần trong những cấu hình không người lái khác nhau.

Với tháp tự động không người ngồi trong và kiến trúc kỹ thuật số mở, T-14 Armata rõ ràng rất lý tưởng để tạo ra phiên bản robot. Theo báo cáo, các bài thử nghiệm tương tự đã được thực hiện thành công.

Những nghiên cứu như vậy cũng có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thành viên NATO. Ví dụ, xe tăng REFURBOT NRTK, dựa trên khung gầm AMX-30 lỗi thời, đã được trưng bày tại triển lãm Eurosatory vào tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, do cơ chế nạp đạn thủ công, tháp pháo với pháo 105mm đã yêu cầu được tháo dỡ và thay thế bằng một trạm vũ khí với pháo tự động 25mm, điều này gây hạn chế đáng kể tiềm năng sử dụng của nó.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

T-14 Armata

xe tăng

uralvagonzavod

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