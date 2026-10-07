Xe tăng T-14 Armata gây kinh ngạc với khả năng có thể nhìn quanh góc khuất

Nga đang nỗ lực hoàn thiện xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata để có thể sớm tung vào chiến trường.

Cùng với hệ thống xe tự hành bánh xích hạng nặng không người lái Shturm và xe tăng T-90M với hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M, những chiến xa T-14 trên nền tảng khung gầm thống nhất Armata cũng đã được giới thiệu tại cuộc tập trận Trung tâm-2026.

Lần đầu tiên các xe chiến đấu này đã công khai thể hiện những đặc điểm độc đáo của chúng, điển hình như có thể bắn pháo 125mm trong khi di chuyển với tốc độ cao.

Trong một tình huống huấn luyện, một chiếc T-14 bất ngờ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, bắn một phát đạn và nhanh chóng lùi lại, khiến "kẻ thù" không có cơ hội bắn trả.

Sự xuất hiện của hộp số mới với cơ cấu đảo chiều tích hợp trong sản phẩm do Tập đoàn Uralvagonzavod phát triển đã được báo cáo trước đó, nhưng giới truyền thông chỉ thấy được cách thức hoạt động trong cuộc tập trận gần đây.

Xe tăng T-14 Armata đang được Nga hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng.

Trong số tất cả các loại xe tăng nước ngoài đã sản xuất hàng loạt, chỉ có chiếc Type 10 của Nhật Bản là có tùy chọn này, khi nó có thể di chuyển tiến và lùi với tốc độ lên đến 70km/h.

Để so sánh, xe tăng Type 90 đời cũ có thể di chuyển lùi với tốc độ lên đến 34 - 42km/h, xe tăng M1 Abrams của Mỹ - lên đến 40km/h, Leopard 2 - lên đến 31km/h, Leclerc - lên đến 38km/h, Challenger - lên đến 30km/h, Merkava Mk 4 - 20 - 25km/h.

Chiếc T-14 được trang bị động cơ 1.500 mã lực, có thể đạt tốc độ ít nhất 75km/h trên đường cao tốc, nghĩa là nó hoàn toàn đủ khả năng đạt tới vận tốc tương tự khi lùi xe. Nhờ hệ thống camera quan sát toàn diện, người lái sẽ không gặp vấn đề gì trong thao tác này.

Khả năng quan sát xung quanh ngay cả các góc khuất như vậy sẽ rất hữu ích cho xe tăng Nga trong các trận chiến trên đường phố ở khu vực đông dân cư, nơi không thể thực hiện các thao tác phức tạp hơn.