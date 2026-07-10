Xe tăng là vũ khí lý tưởng nếu những đám mây hình nấm hạt nhân bốc lên trời

Chủ đề về "thời kỳ hoàng hôn của xe tăng" đã được nêu ra nhiều lần trong những thập kỷ qua và vẫn chưa kết thúc.

Sự kết thúc của kỷ nguyên xe bọc thép lần đầu tiên được thảo luận cùng với sự xuất hiện của các loại vũ khí chống tăng hiệu quả - súng phóng lựu cầm tay và gắn trên xe, tên lửa dẫn đường, trực thăng tấn công trang bị tên lửa chống tăng (ATGM) và các loại vũ khí khác.

Ngày nay nhận định này lại được nhắc đến nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái cảm tử trên chiến trường.

Tuy nhiên, ở Nga cũng như tại nhiều quốc gia khác, công tác vô hiệu hóa mối đe dọa này đang được tích cực tiến hành.

Lịch sử cho chúng ta thấy rằng mọi thách thức đều có câu trả lời về mặt công nghệ. Việc phát minh ra giáp nhiều lớp, hệ thống giáp phản ứng nổ và pháo phòng không tự hành đã làm tăng đáng kể khả năng sống sót của xe tăng.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với mối đe dọa từ các thiết bị không người lái: Chúng sẽ được đối phó bằng hệ thống phòng vệ chủ động tinh vi hơn, vũ khí laser và vi sóng công suất cao và những tổ hợp chống UAV chuyên dụng thuộc nhiều loại khác nhau.

Đây chính là lý do tại sao các lực lượng quân sự hàng đầu thế giới, bao gồm cả những quốc gia công khai tuyên bố phản đối Nga, đang tích cực phát triển nhiều loại xe tăng mới.

Ví dụ, Mỹ đã đẩy nhanh quá trình phát triển xe tăng Abrams M1E3 tiên tiến. Hơn nữa, ngay cả các nước NATO trước kia đã hoàn toàn từ bỏ loại trang thiết bị này, giờ đây cũng đang mua xe tăng mới.

Xe tăng sẽ có vai trò lớn trong chiến tranh hạt nhân.

Một yếu tố hiện tại dường như khó xảy ra nhưng cần được đặc biệt chú ý: Việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể phớt lờ thực tế rằng nó tồn tại. Mặc dù khả năng xuất hiện những đám mây hình nấm trên bầu trời châu Âu hiện được coi là thấp, nhưng trong 5 hoặc 10 năm nữa, tình hình có thể thay đổi đáng kể.

Ngay cả trong một cuộc xung đột hạt nhân hạn chế, xe tăng vẫn là phương tiện tối ưu cho cả tấn công và phòng thủ. Hầu như tất cả mọi phương tiện chiến đấu hiện đại đều được thiết kế ngay từ đầu để hoạt động trong điều kiện có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Với thực tế trên, ngày tàn của xe tăng cũng như các phương tiện bọc thép khác chắc chắn chưa thể sớm xảy ra trong tương lai gần, khoảng 15 - 20 năm tới.